Кравец уверена в существовании внебрачных детей у Грачевского

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23.01.2021, 11:09, Разное
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Алена Кравец уверена, что у покойного российского кинорежиссера Бориса Грачевского могут быть никому не известные внебрачные дети. По ее словам, создатель «Ералаша» просто скрывал этот факт.
При жизни Борис Грачевский любил представительниц слабого пола. Режиссер три раза состоял в браке. От разных избранниц у создателя «Ералаша» родились четверо детей. Кравец уверена, что у Грачевского могут быть и те наследники, о которых никто не знает. Блондинка вспомнила разговор с режиссером. В рамках беседы тот заявил, что ему нужно давать орден «Родительская слава». Эта награда вручается за рождение четвертого ребенка.

Кравец уверена, что внебрачные дети, если они действительно есть, сейчас дадут о себе знать, ведь будет происходить борьба за наследство. Известно, что Грачевский оставил завещание, где говорится, что все должно достаться супруге Екатерине и сыну Филиппу. Однако у режиссера есть и другие дети, которые, возможно, станут претендовать на квартиру, дом, автомобили и финансы покойного отца.

Напомним, режиссер скончался 14 января в одной из столичных больниц, куда поступил с коронавирусом. Его ввели в медикаментозную кому, из которой он уже не вышел.



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