 

Отснятый фильм «Кома» кардинально изменили для проката в Китае

23.01.2021, 11:09, Разное
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Китайская фирма «‎Turbo Film»‎ почти полностью пересняла сюжет российского фантастического фильма «Кома».
Премьеру хотели представить в Китае летом 2020 года, но после появления ленты в Сети планы изменились. Основатель «‎Turbo Film» обратил внимание на многочисленные комментарии про фильм, который зрители смотрели через пиратскую версию. Из-за того, что таких просмотров было очень много, сюжет и диалоги было решено переделать. По словам основателя фирмы, это было сделано не из-за низкого качества фильма, а по причине плохих отзывов о нем.

«К сожалению, киноновинку «Кома» оценили с негативной стороны – раскритиковали за медленный темп и сложный сюжет. Поэтому кинокартину пришлось полностью переснять», — сказал основатель фирмы.
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В результате было изменено 80 % диалогов, придуманы другие сцены и использованы новые локации для съемок. А сам ролик урезали со 115 до 95 минут. По словам продюсера Гевонда Андреасяна, новая версия «Комы» получилась намного лучше предыдущей.

Источник: fbm.ru



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