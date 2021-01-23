Спортивный врач рассказала об опасности тренировок для перенесших COVID-19

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23.01.2021, 11:09, Разное
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Спортивный врач Елена Рябинкова пояснила об опасности тренировок для людей, которые перенесли коронавирус. Она объяснила, почему ряд занятий противопоказан.
Каждый человек после коронавируса восстанавливается по-разному. После перенесенного COVID-19 однозначно нельзя начинать заниматься спортом на свежем воздухе, когда на улице стоит холодная погода, так как смена температурного режима приводит к тому, что могут развиться различные осложнения.

После коронавируса у людей могут появиться хронические болезни. Долгое время продолжаются головокружения, фиксируется слабость, плохой аппетит или же его полное отсутствие, сухость и першение в горле, дискомфорт в суставах. Если люди хотят тренироваться, важно составить специальную программу занятий с определенной степенью нагрузки. Контролировать технику выполнения упражнений должен тренер.

Программа тренировок составляется, исходя из того, насколько тяжело человек перенес COVID-19. Одни и те же спортивные упражнения всем пациентам рекомендовать категорически нельзя.

Источник: ren.tv



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