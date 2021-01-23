Мнение: Про митинги 23 января

23.01.2021, 11:04, Разное

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О митингах в России 23 января.

1. Касательно вопроса – посадят или не посадят Навального, то на этот раз видимо таки посадят, так как "зубатовский эксперимент" зашел слишком далеко. Удобный инструмент для выпуска пара, который покрывался на территории РФ конечно же не Госдепом, а частями российских (?) элит, в 2020-м оказался перехвачен и использован из-за границы, в том числе и против операторов процесса. С "Зубатовщиной" такое часто бывает, после чего на смену "хитроумным комбинациям" приходит квадратно-гнездовое "держать и не пущать". Можно вспомнить "эксперимент" с удобным Тягнибоком, который ставила Партия Регионов, надувая нелепую фигуру западно-украинского нациста в качестве "оппонента Януковича на выборах". Результат, как известно, "Партию Регионов" прямо скажем не обрадовал.

Вот где-то здесь и заложена основная проблема для существующей системы – пытаться продолжать играть дальше в управляемую имитационную демократию (регулируемую из АП) или перейти к системе более закрытого типа. Разумеется, Навального могли посадить давно и надолго, как посадили того же Удальцова и некоторых лидеров "Левого Фронта". Но в этом и соль этой фигуры, что она нужна была на свободе, поэтому чтобы ни делал Навальный, его не закрывали как других, как бы охранители по этому поводу не возмущались. Теперь же, то, что ранее практически ничего не стоило, может быть сопряжено как с внутренними, так и внешними издержками (санкции и все такое). Причем давление извне с требованием "отпустить", как раз уменьшает такую вероятность, ибо слабость, это последнее, что система может себе позволить, особенно если это будет выглядеть как удовлетворение каких-либо требований под давлением улицы и заграницы. Так можно и ядерный электорат растерять. Поэтому, думаю на сей раз вероятность посадки весьма велика, с последующей зачисткой приближенных и форсирования курса на усиление гос. регулирования соц.сетей и мессенджеров. Хотя, если явка на митинги за Навального будет посредственной, то будет велик соблазн поднять сигнал "следую прежним курсом".

2. Относительно стенаний про провальную молодежную политику и использование детей. Ничего необычного опять же не происходит. Кто следил за Белоруссией, все это мог наблюдать и там в режиме онлайн на актуальной медийно-технологической базе. В том числе и наблюдать результаты провальной молодежной (и не только молодежной) политики Лукашенко, которые всплыли в стиле "а тут как солнце из-за туч". Также же вещи в свое время диагностировались и на Украине с последующими жалобами, что оппоненты вложили деньги правильно, а мы непонятно куда и во что. В РФ с молодежной политикой ситуация схожая, что и создает предпосылки к использованию несовершеннолетних как пушечного мяса для митингов. А потом перед митингами начинается лихорадочная кампания призывов "не ходить" и угроз "с последствиями" обращенным на ту аудиторию, которой параллельны государственные нарративы и которой приходится показывать кулак, так как другие аргументы, которые бы полагалось иметь в управляемой системе – отсутствуют. Разумеется, с поправкой, что значительной части молодежи по-прежнему пофиг на политику. Но не настолько, чтобы распространять этот тезис на весь возрастной сегмент. С политически активной частью конечно же будут работать, так как за этим будущее (см. Украину).

3. Разумеется, вопрос ответственности органов отвечавших за молодежную политику и ее проваливших, как обычно не поднимается. А ведь за нее отвечали министерство образования, министерство культуры, министерство молодежи и спорта. И ведь там были вполне конкретные руководители в течение тех десятилетий, когда эта молодежная политика реализовывалась.

Собственно, итог этой работы еще в 2018-м году подвел тогда еще министр культуры Мединский https://colonelcassad.livejournal.com/4535503.html, указав на то, что за 20 лет вырастили целое молодое поколение, у которого голова забита различной чушью. Ныне же начинаются удивления на тему того, что представителей этого поколения, которое выросло при Путине, собирают в Тик-Токе, чтобы валить Путина. Никогда такого не было и вот опять. Сколько разговоров было из каждого утюга про угрозы цветных революций, а каждая новая такая история вызывает у людей такое искреннее, неподдельное удивление.

Причины тут как видится достаточно банальны – при отсутствии идеологии, есть серьезная проблема с идеалами, которые предлагается передавать молодежи, которая получает различные идеологические эрзацы, которые не формируют ту самую "мечту о будущем", которую заботливо предложат со стороны в качестве альтернативы. Разумеется, тут нет какой-то рефлексии о возможных последствиях – схема подразумевает выстраивание в голове молодого человека образа власти как препятствия на пути достижения "прекрасной России/Украины/Белоруссии будущего". После чего попытки гос.пропаганды апеллировать к логическим аргументам будут как об стенку горох. Отсюда и демонстрация кулака. Если вы не занимаетесь идеологической работой с молодежью, этой работой займутся другие люди. И уж они "молодежную политику в РФ" не провалят (со своей точки зрения) – они прекрасно знают, как работать и какой результат они ждут на выходе.

4. Судя по трендам гос.пропаганды, власти только на днях "узнали" (фигурально) про существование Тик-тока и возможностях его использования для мобилизационных мероприятий и различного акционизма.

На деле, ничего нового конечно нет – для этих задач подходит любая популярная платформа, где государство не располагает возможностью регулирования. Как это было с ТГ в Белоруссии или Файр-чат в Гонконге. Стоит лишь отметить, что во время недавних выборов в США Тик-Ток был достаточно успешно использован для срыва выступления Трампа на стадионе в одном из штатов, а также для организации протестов BLM (не только в США, но и в странах Западной Европы). Когда возьмут в оборот Тик-Ток, появится что-то еще. Работы на упреждения развертывания таких сетей и их использования по-прежнему не просматривается. Информационные генералы продолжают готовиться к минувшим войнам не успевая за быстро меняющимися трендами.

С другой стороны, текущую ситуацию явно будут рассматривать как скоординированную информационную атаку на существующие устои, а задействованные сервисы и ресурсы, как части враждебной или неподконтрольной сетевой инфраструктуры, поэтому, как полагаю, вся эта медийная и митинговая шумиха в первую очередь приведет к усилению гос.регулирования сети и давления на неподконтрольные государству сетевые структуры. Сейчас эта линия сдерживается лишь слабостью собственной российской инфраструктуры сетевых сервисов, поэтому РФ пока не может позволить себе делать то, что делает Китай, который может по щелчку отрубать различные сервисы, если надзорные органы начинают трактовать их как угрожающие государству. У нас пока что РКН грозит хилым кулачком и копеечными штрафами. Картельный сговор крупнейших американских ТНК в интересах цензуры инакомыслия, на текущем этапе облегчает для государства вопросы закручивания гаек. Поэтому не случайно, некоторые российские либералы осудили цензуру в США, так как пятой точкой почувствовали, что эту схему могут применить и к ним. Ну а текущие митинги, вероятно, ускорят наступление этого момента.

Про отношение к самой фигуре Навального за 10 лет ничего принципиально не поменялось, см. "10 тезисов о Навальном". https://colonelcassad.livejournal.com/324588.html

Как и ранее считаю, что главные бенефициары его деятельности сидят отнюдь не на Западе, а вполне себе в России.

Если что-то по митингам будет интересное из видео, буду закидывать в телеграм https://t.me/boris_rozhin

Пока что картинка плюс/минус белорусская (вторая половина осени – декабрь).

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