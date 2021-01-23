Эксперт: Навальный не стал для Дальнего Востока фигурой номер один

23.01.2021, 10:47, Новости дня

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Несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального на Дальнем Востоке оказались немногочисленными, для местных жителей эта фигура не столь известна, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян.

«На несогласованные акции на Дальнем Востоке вышли не только сторонники Алексея Навального. Все эти акции оказались пока немногочисленными. На текущий момент я вижу наибольшую активность в Красноярске, а вот в Хабаровске и Владивостоке на улицы вышло относительно небольшое количество людей», – отметил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем (ИРП) Петр Кирьян.

Эксперт подчеркнул, что активность на подобных мероприятиях можно отследить по задержаниям, но «в данном случае их тоже немного». «На этих митингах наблюдается прежде всего то, что Навальный для них не столь же известная фигура, как для жителей центральной России. В данном случае эти акции позиционировались как некая поддержка оппозиционного деятеля, но для них он не настолько фигура номер один», – отметил эксперт.

Кирьян добавил, что во время прошлогодних «протестных гуляний» в Хабаровске в связи с арестом губернатора Сергея Фургала местный штаб Навального также принимал участие в этих акциях, но «не как организатор, не как задающий тренд».

Как отметил председатель Совета отцов Андрей Коченов, несогласованный митинг в Хабаровске прошел мирно и без участия подростков. «Нас больше всего волнует участие детей в этом несанкционированном митинге. Конечно, просто недопустимо, чтобы манипуляция шла над детьми. Взрослые люди сами принимают решение, куда идти и что делать, а вот детей, конечно, надо уберечь от таких противоправных действий», – сказал он.

Напомним, на этой неделе сторонники блогера Алексея Навального распространяли в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых появлялись подобные призывы. Сторонникам блогера напоминали об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.

Газета ВЗГЛЯД также писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.