Турция заявила о готовности ударить по курдам вместе с Ираком

23.01.2021, 10:47, Новости дня

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Анкара готова провести совместную с Багдадом боевую операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК) в районе Синджар на севере Ирака, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган.

«Мы готовы к совместной (с Ираком) операции в Синджаре. Что касается сроков, то о таких вещах заранее не заявляют», – передает слова Эрдогана РИА «Новости».

Как отметил турецкий лидер, его армия может прийти в Синджар «однажды ночью».

В октябре 2019 года Анкара объявила о проведении против РПК операции «Источник мира» на севере Сирии. В конце октября президент РФ Владимир Путин договорлся с Эрдоганом о разрешении ситуации на севере Сирии без кровопролития. По итогам переговоров операция турецких войск в Сирии была приостановлена. В июне 2020 года Турция ввела войска в северную часть Ирака.