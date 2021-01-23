МОК решил вакцинировать всех участников Олимпиады в Токио

23.01.2021, 10:47, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Международный олимпийский комитет (МОК) совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) начали работу по проведению вакцинации всех спортсменов-участников Олимпийских игр в Токио.

В первую очередь планируется дать вакцину атлетам, проживающих в странах, где национальные программы вакцинации еще действуют. Сотрудники МОК и ВОЗ провели встречи с представителями программы COVAX, направленной на поставку вакцины в развивающиеся страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph.

По словам источников, знакомых с содержанием переговоров, вопрос приоритета вакцинации спортсменов в ущерб уязвимым категориям населения не рассматривается. Вместе с тем, планы МОК и ВОЗ могут вызвать недопонимание у международного сообщества, отмечается в сообщении. Как рассказал директор Британской олимпийской ассоциации Энди Энсон, вакцинация «малых» стран – «серьезная проблема» для МОК, и комитет тесно сотрудничает с COVAX.

Источник издания The Times в японском правительстве сообщал, что власти Японии в частном порядке пришли к выводу, что Олимпийские игры в Токио придется отменить из-за коронавируса.

МОК исключил возможность отмены Олимпиады в Токио. В октябре 2020 года премьер-министр Японии Есихидэ Суга сообщил о твердом намерении провести летние Олимпийские игры в Токио.

Напомним, Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на 2021 год. При этом название Игр «Токио-2020» сохранили.