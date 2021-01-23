 

“Британский” штамм коронавируса может быть более смертельным – Джонсон

23.01.2021, 10:43, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Мутация коронавируса SARS-CoV-2, которую впервые обнаружили в Великобритании, может вызывать более высокий уровень смертности. Об этом премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил на брифинге 22 января, сообщает ВВС. 

По словам Джонсона, “есть некоторые свидетельства” того, что вдобавок к высокой заразности этот штамм может быть более смертельным. 

Национальная служба здоровья Британии и ученые Имперского колледжа Лондона, Лондонской школы гигиены и тропической медицины а также Университет Эксетера проводят исследования, чтобы оценить, насколько более опасным может быть так называемый британский штамм коронавируса. Они пришли к выводу, что “существует реальная возможность” того, что он более смертоносный, однако результаты исследования еще не окончательные, отмечает ВВС. 

Ученые предполагают, что быстрота распространения этого штамма выше на 30–70%, а показатель летальности выше на 30%. 

Телеканал сравнивает смертельность SARS-CoV-2 и его “британской” мутации на примере 1 тыс. 60-летних инфицированных: если при инфицировании SARS-CoV-2 есть вероятность, что 10 человек из 1 тыс. умрет, то при заражении мутировавшим штаммом – 13. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

15 декабря министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок сообщил о выявлении нового типа коронавируса. Позже новый штамм был обнаружен и в других странах. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

Новые, отличающиеся от британского штамма мутации обнаружили также в ЮАР и Кении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Страны Европы в СБ ООН пригрозили Израилю

21.11 / В РФ за сутки выявили 24,8 тыс. случаев коронавируса

24.07 / Эксперт – «исторический» саммит ЕС стал театральной ширмой для маскировки его проблем

29.06 / Буффон и Кьеллини продлили контракты с “Ювентусом”

22.10 / Эхо холодной войны — «Пять глаз» Запада устремили взор на Китай

19.08 / Демократическая партия США официально выдвинула Байдена кандидатом в президенты

16.01 / Посол Украины в Германии назвал “Северный поток – 2” угрозой для европейской солидарности

04.12 / Британские ученые создали эффективный тепловой аккумулятор

14.10 / Вопрос дня: Что производят украинские заводы, санкции против которых отменил Путин?

13.01 / Компания TLC выпустит недорогие смартфоны Alcatel

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска