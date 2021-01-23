В Житомирской области будут судить “блогеров”, которые снимали избиения друг друга и продавали эти видео – полиция

23.01.2021, 10:43, Новости дня

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Правоохранители в Житомирской области завершила расследование уголовного производства об изготовлении видеопродукции, которая пропагандирует культ насилия и жестокости. Об этом 22 января сообщила пресс-служба областной полиции.

В деле фигурирует пять подозреваемых.

“В ходе досудебного расследования установлено, что ранее неоднократно судимый 33-летний житель области организовал создание преступной группы, в которую привлек бывшую жену и специалиста в области информационных технологий, а также еще двух других людей”, – говорится в сообщении.

Полиция отметила, что деятельность группы продолжалась в течение 2017-2020 годов.

“Они занимались распространением видеопродукции насильственной тематики. В частности, снимали примитивные сценарии с избиением друг друга, издевательством и унижением достоинства, среди которых – нанесение ударов руками, кнутом, поражения током и огнем и другое. Видеозаписи распространялись через интернет для получения прибыли. Зрители перечисляли средства на электронный кошелек, откуда они поступали на банковские карточки членов группы. Для сокрытия своей преступной деятельности “видеоблогеры” постоянно меняли место съемки, перемещаясь в разных городах Украины с соблюдением правил конспирации”, – сообщили правоохранители.

Фигурантов дела задержали. Фото: npu.gov.ua

Члены группы были задержаны. Их подозревают в изготовлении, распространении видеопродукции, пропагандирующей культ насилия и жестокости, совершенных повторно, организованной группой (ч.3 ст. 28 и ч. 3 ст. 300 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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