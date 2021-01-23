В РФ начались задержания на акциях протеста в поддержку Навального. Во Владивостоке ОМОН разогнал митинг

23.01.2021, 10:43, Новости дня

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В России начались первые задержания на акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В Хабаровске, по оценке регионального штаба политика задержали уже несколько десятков человек.

ОВД-Инфо, ссылаясь на очевидцев, сообщил, что ОМОН применяет силу к протестующим – задержанных били палками.

Задержанные в ОП * 6 Хабаровска сообщают, что их били палками

Фото: задержанные в отделе полиции * 6 / предоставил знакомый задержанныхhttps://t.co/8GVLurzz8c pic.twitter.com/CPbO5O1Gwb

— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

По последним данным проекта, в 13 городах РФ задержали уже 48 человек, среди них есть несовершеннолетний.

Обновили данные: задержанные есть уже в 13 городах. В Хабаровске к применяют насилие, в Благовещенске среди задержанных есть несовершеннолетний.

А в Чите шествие прошло спокойно! pic.twitter.com/jXQfsmv8m0

— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

Больше всего задержанных – в Хабаровске (13). Там, как сообщила “Новая газета”, на акцию протеста вышло порядка 1 тыс. человек.

В Хабаровске — первые задержания. По оценкам корреспондента «Новой», на площадь Ленина сегодня вышли около 1000 человек. ОМОН пытался не пускать протестующих и журналистов на площадь, но ближе к началу акции был вынужден открыть часть ограждений.

Фото: Роман Лазуков / для «Новой» pic.twitter.com/sGdNaAzKav

— Новая Газета (@novaya_gazeta) January 23, 2021

Во Владивостоке ОМОН начал силовой разгон митинга, сообщил штаб Навального в Twitter, в городе начались жесткие задержания.

А вот так силовики разгоняют людей, несогласных с тем, что их обворовывает плешивый дед pic.twitter.com/nbgjSWuTP0

— Штаб Навального во Владивостоке (@teamnavalny_vdk) January 23, 2021

По оценке местного VL.ru, на митинге было более 1 тыс. человек, к 17.28 по местному времени протестующие разошлись.

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политика отправили на лечение в берлинскую клинику “Шарите”. В его организме нашли яд из группы “Новичок” – это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный 18 дней пробыл в коме, а 22 сентября выписался из клиники.

Журналисты Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel провели расследование и пришли к выводу, что политика отравила группа сотрудников ФСБ. Оппозиционер заявил, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина.

17 января Навальный вернулся в Россию, где его сразу же задержали по делу “Ив Роше”. Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл на лечении и реабилитации в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

18 января Навального арестовали на 30 суток. Перед тем, как политика отправили под стражу, он призвал своих соратников выйти на митинг 23 января.

Российские власти начали готовятся к протестам заранее. В министерстве внутренних дел страны предупредили об ответственности за участие в “несанкционированных акциях 23 января”, а министерство просвещения призвало родителей не пускать детей на митинги.

Кроме того, за два дня до акций протеста задержали нескольких соратников Навального по Фонду борьбы с коррупцией – Любовь Соболь, Владлена Лося и Георгия Албурова. Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш 22 января отправили на девять суток под арест.

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