Тихановская рассказала, собирается ли возвращаться в Беларусь

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23.01.2021, 10:43, Новости дня
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская пока не намерена возвращаться в Беларусь. Об этом она заявила в интервью эстонскому вещателю ERR 22 января.

Журналисты спросили, не думала ли Тихановская о возвращении домой по примеру российского оппозиционера Алексея Навального.

“Нет. Если бы, по меньшей мере, муж был на свободе, я бы знала, что о моих детях позаботятся. (блогер Сергей Тихановский находится под стражей. – “ГОРДОН”). Тогда бы я вернулась. Я все-таки мать и я отвечаю за своих детей”, – сказала она.

19 января Тихановская призвала международные организации помочь в организации безопасного возвращения домой для лидеров демократических сил.

С 9 августа 2020 года в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Генеральная прокуратура Беларуси 21 декабря прошлого года открыла против Тихановской и нескольких ее соратников уголовное дело. Оппозиционерке вменяют часть 1 статьи 361-1 Уголовного кодекса Беларуси (создание экстремистского формирования и руководство им). Под эту же статью попали члены президиума координационного совета белорусской оппозиции – Мария Колесникова, адвокат Максим Знак, экс-министр культуры Павел Латушко, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова и глава забастовочного комитета Минского тракторного завода Сергей Дылевский.

Следственный комитет Беларуси возбудил дело в отношении всех членов координационного совета по ч. 1 ст. 357 Уголовного кодекса (заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем).


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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