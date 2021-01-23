Не судьба: Экстрасенсы предрекали Бузовой крах отношений с Манукяном

23.01.2021, 10:42, Разное

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На «Битве экстрасенсов» певице Ольге Бузовой маги твердили, что у нее не сложатся отношения с блогером Давидом.

Ольга Бузова расплакалась во время эфира 21 программы «Битва экстрасенсов», когда услышала предсказание о возможном расставании с Давидом Манукяном. В тот момент маги с уверенностью заверяли, что ничего хорошего у пары не выйдет, а потому артистке лучше прекратить с рэпером отношения.

Один из магов сказал: «Я вижу крест на ваших личных отношениях. Это не любовь. С прошлым рассталась – и с этим то же самое будет. Тобой пользуются. Ты открытая, доверчивая. Продолжение ваших отношений не приведет ни к чему хорошему. Тебе нужен другой человек».

Также маги говорили, что вряд ли у певицы получится создать семью вместе Давидом: «Детей не вижу. Счастья в личной жизни нет, как и душевной близости. Ты либо ему доверяешь, либо боишься, а внутри пустота, которую приходится восполнять слезами, алкоголем, чтобы забыться».

Источник: teleprogramma.pro