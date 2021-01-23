 

У Кристины Асмус на премии «Золотой орел» заметили округлившийся живот

23.01.2021, 10:42, Разное
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У популярной российской актрисы Кристины Асмус на премии «Золотой Орел» заметили округлившийся живот. В первом павильоне «Мосфильма» на церемонии вручения награды бывшая жена Гарика Харламова появилась в обтягивающем платье.
В этом году Асмус не оказалась в числе номинантов на почетную статуэтку. Несмотря на это, актриса заставила общественность говорить о себе. Некоторые восхитились эффектным платьем знаменитости, но нашлись и те, кто обратил внимание на округлившийся живот звезды фильма «Текст».

Для выхода в свет Кристина Асмус выбрала черно-белое платье, которое село по фигуре. Пока актриса остается брюнеткой, цвет волос ей пришлось сменить ради одного из рабочих проектов. Во время интервью знаменитость развернулась к камерам боком. Тогда многие заметили, что у нее присутствует округлившийся живот.

Сама же Кристина Асмус не дала никаких комментариев на этот счет. Несколько месяцев она развелась с юмористом Гариком Харламовым после восьми лет брака. Пара объявила о расставании минувшим летом. Экс-избранники сохранили приятельские отношения ради общей дочери Анастасии, которая ходит в первый класс.

Источник: popcake.tv



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