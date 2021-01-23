 

“Дешевый театр”: Борисова прокомметнировала расставание Бузовой и Манукяна

23.01.2021, 10:42, Разное
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Известная российская ведущая Дана Борисова прокомментировала расставание своей коллеги по цеху Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна. Она назвала происходящее «дешевым театром».
Вчера Ольга Бузова объявила о том, что является свободной девушкой. Многие ее друзья и коллеги поддержали теледиву в ее решении, заявив, что Давиду Манукяну она была нужна только для развития карьеры. Комментарий на этот счет дала и Дана Борисова. Она заявила, что расставание артистов – «фикция чистой воды». Якобы Бузова сделала громкие заявления исключительно ради пиара.

На свое 35-летие ведущая поссорилась с Давидом Манукяном. На утро после праздника Бузова заявила о расставании с ним. Она призвала ничего не спрашивать о причинах разрыва, поскольку их никто называть не намерен. Артистка заблокировала блогера в Instagram, но отметила, что не уверена в правильности своих действий. Позже Бузова обнародовала скриншоты переписки, из которой фанаты узнали, что Дава бил и оскорблял избранницу.

Борисова не верит в правдивость данной информации. Отношения Давида Манукяна и Ольги Бузовой она назвала «детским садом». Ведущая вспомнила, что только две недели назад пара сыграла свадьбу на Мальдивах, кроме того, на безымянном пальце правой руке звезда «Дома-2» носит кольцо за миллион рублей. Борисова с дочерью Полиной посмеялась, когда увидела новости о расставании знаменитостей в Instagram. Она уверена, что это – очередной пиар-ход для отвлечения внимания.



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