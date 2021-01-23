Мнение: В Томске начали пересчитывать внутренних террористов

23.01.2021, 10:42, Разное

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Ну, что ж – понеслась. Конкретно в Томске начали пересчитывать внутренних террористов. Да, да, хватит иллюзий – я еще поверил бы, выйди они за что-то приличное. Но я устал из раза в раз доказывать, что за Навального бастуют либо мудаки, либо террористы. И если детишек жалко, хотя, выпороть надо – то вся шобла, где по паспорту можно высчитать больше 18 лет – это внутренните террористы, все как завещал дедушка Бидон.

Мы, конечно, будем посмотреть, что будет дальше – но из хороших новостей – в Томске сегодня за минус 20 – так что дебилам не повезло. И, кстати, потом, если мне не будет лень – надо сравнить, мудаков уже выпускали на бойню и летом, и осенью – ничего, ЕДРО удержалось.

И да, в этот раз мне надоело быть добрым.

Эти [вырезано] в массе своей не понимают по хорошему. Не понимают, что в нормальных странах – им поломают жизнь, выбьют глаз резиновой пулей, отчислят из ВУЗА, оштрафуют на лютую сумму. Хотят как в Париже – ну, ок.

Времена поменялись. Мочи их, товарищ Капитан. Работайте, братья, народ – с вами.