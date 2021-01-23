 

Несанкционированные митинги собрали до 300 человек в разных городах России

23.01.2021, 10:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Численность участников несанкционированных митингов в поддержку блогера Алексея Навального в разных городах РФ варьируется от 30 до 300 человек, сообщают очевидцы.

В Магадане собрались около 70 человек, в Хабаровске вышли на несанкционированную акцию около 250 человек, при этом повод для акции неизвестен.

В Петропавловске-Камчатском митингуют около 50 человек, в Южно-Сахалинске на акцию вышли порядка 30 человек (разрозненными группами).

Во Владивостоке на митинг собрались около 300 человек, при этом порядка 200 из них – несовершеннолетние. В Комсомольске-на-Амуре в акции приняли участие около 100 человек.

Напомним, сторонники блогера Алексея Навального распространили в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых размещены призывы к участию в незаконных акциях.

Сторонникам блогера также напомнили об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.

Пользователи сети, опасающиеся, что подросткам грозит опасность, запустили в интернете хештег #ДетиВнеПолитики в надежде остановить массовые призывы несовершеннолетних выйти на улицы и протестовать.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.09 / Арахамия заявил, что “Слуге народа” выгоднее проиграть местные выборы

29.09 / Евро поднялся выше 93 рублей

16.07 / Le Figaro – Иран поможет Сирии с ПВО, но последнее слово всё равно за Россией

24.08 / Исследователь НАСА арестован в США за сокрытие связей с вузами Китая

15.12 / “Мы достигли дна!”. Петросян впервые подробно объяснил, откуда узнал о “сгнившем Джигарханяне”

22.09 / Роскосмос впервые допустил к конкурсу на создание ракеты частников

11.11 / Президент Армении и Гарегин II призвали поддерживать стабильность в стране

22.09 / Сколько на самом деле сторонников «Союзного государства» России и Беларуси?

14.07 / Экономика: Крым проходит испытание ажиотажным турпотоком

28.10 / “Давление на независимость политики”. Совет Нацбанка Украины заявил о заказных публикациях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска