Несанкционированные митинги собрали до 300 человек в разных городах России

23.01.2021, 10:20, Новости дня

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Численность участников несанкционированных митингов в поддержку блогера Алексея Навального в разных городах РФ варьируется от 30 до 300 человек, сообщают очевидцы.

В Магадане собрались около 70 человек, в Хабаровске вышли на несанкционированную акцию около 250 человек, при этом повод для акции неизвестен.

В Петропавловске-Камчатском митингуют около 50 человек, в Южно-Сахалинске на акцию вышли порядка 30 человек (разрозненными группами).

Во Владивостоке на митинг собрались около 300 человек, при этом порядка 200 из них – несовершеннолетние. В Комсомольске-на-Амуре в акции приняли участие около 100 человек.

Напомним, сторонники блогера Алексея Навального распространили в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых размещены призывы к участию в незаконных акциях.

Сторонникам блогера также напомнили об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.

Пользователи сети, опасающиеся, что подросткам грозит опасность, запустили в интернете хештег #ДетиВнеПолитики в надежде остановить массовые призывы несовершеннолетних выйти на улицы и протестовать.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.