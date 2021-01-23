Учитель года РФ рассказала о значении проекта «Добрая суббота»

23.01.2021, 10:20, Новости дня

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«Добрыми» нужно сделать не только субботы, но и каждый день недели – тогда в будущем наши дети точно смогут стать продолжателями этих замечательных традиций», – отметила в комментарии газете ВЗГЛЯД учитель года России-2015 Алла Волкова, комментируя волонтерскую акцию школьников «Добрая суббота», которая проходит 23 января.

«Волонтерская деятельность, безусловно, очень важна и для школьников, и для развития человека в целом. Она помогает понять, что мы живем не только для себя, но и для того общества, в котором находимся», – уверена победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России-2015» Алла Волкова.

В рамках конкурса для школьников «Большая перемена» в пятницу, 22 января, стартовал проект «Добрая суббота», который предоставляет возможности для самореализации ребят в среде волонтерства и социального проектирования, сообщили организаторы конкурса.

Цель проекта – познакомить школьников с волонтерской деятельностью, вовлечь в добровольческое движение в своем регионе. Участники волонтерского проекта будут кормить птиц, убирать снег во дворе, приносить продукты пожилым соседям, а также совершать другие добрые и полезные дела.

По словам Волковой, в рамках «Доброй субботы» все классы гимназии №12 города Липецка поучаствуют в социальных проектах по уборке школьной территории, по сбору батареек, проведут акции «Построй снеговика», «Мы кормим птиц». «В пятницу, последний учебный день недели, мы началу эту работу, а в субботу эти проекты продолжатся в домах и семьях. Вместе со своими родными дети также смогут покормить птиц или помочь в уборке территории у дома», – рассказала собеседница.

«В таком формате этот волонтерский проект стартует впервые, однако ученики нашей гимназии реализуют социальные проекты ежегодно. Безусловно, это дело стоит продолжать, и, более того, сделать «добрыми» не только субботы, но и каждый день недели. Если мы уже со школьной скамьи будем учить детей волонтерству, помощи другим людям, в будущем они смогут быть продолжателями этих замечательных традиций», – заключила Волкова.

23 января в течение всего дня школьники и их родители могут следовать предложенному участниками «Большой перемены» плану и публиковать фото и видео своих добрых дел в комментариях под постом о старте акции «Добрая суббота» и в своих социальных сетях с соответствующими хештегами. «Добрые субботы» станут традицией «Большой перемены» и будут проводиться еженедельно», – отметили организаторы.

Отмечается, что волонтерские образовательные проекты – важное дополнение к воспитательному процессу, который с сентября начал реализацию в рамках типовой программы воспитания в школах. Участие в мероприятиях проекта «Добрая суббота» является добровольным.

Конкурс «Большая перемена» начался 28 марта 2020 года. В проекте приняли участие более миллиона школьников. В финал, который проходил с 1 по 5 ноября 2020 в «Артеке», вышли 1200 человек. Учащиеся 11 классов по итогам конкурса получили призы в размере 1 млн рублей, которые они смогут направить на оплату обучения, и до пяти баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. Учащиеся 9-10 классов получили 200 тыс. рублей. Эти средства могут быть израсходованы на дополнительное образование.