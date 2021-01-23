 

Крым предложил создать сообщество входивших в состав Византии городов

23.01.2021, 10:20, Новости дня
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Власти Крыма предложили сформировать международное сообщество городов, входивших в состав Византийской империи. От полуострова в сообщество могут войти несколько городов, в частности, Керчь, сообщил вице-премьер республики и постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

«Сейчас мы устанавливаем связи с зарубежными городами, история которых связана с Византией. В Крыму таких городов много, сохранились и действуют средневековые христианские храмы, ученые многие годы исследуют руины византийских крепостей. Эта тема представляет интерес для широчайшего круга людей – это туризм, наука, образование, культурные связи», – передает слова Мурадова ТАСС.

Как отметил вице-премьер, в начале 2020 года в Керчи была учреждена Российская ассоциация античных городов, в состав которой вошли девять муниципалитетов Крыма, Краснодарского края и Ростовской области. Он напомнил, что планировалось выйти на международный уровень и пригласить в ассоциацию такие города, как Афины, Рим и Стамбул. Также он обратил внимание на уже имеющийся опыт выстраивания побратимских отношений крымских муниципалитетов с Ялтой и Ниццой. Мурадов отметил, что такая практика не преследует политических целей, а нацелена исключительно на укрепление культурных связей, сохранение исторического наследия, развитие туризма и науки. «Такого рода ассоциации дают крымским городам еще одну возможность выйти на уровень международного сотрудничества, которое наши оппоненты за рубежом всячески пытаются блокировать», – подчеркнул вице-премьер.

Мурадов сообщил, что, несмотря на ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, Крым продолжает сотрудничество по различным международным проектам с Абхазией, Сирией и Никарагуа. Он также рассказал, что до сих пор активно работает координационный совет Ассоциации друзей Крыма, в частности, недавно была проведена презентация книги «Наш Крым» руководителя организации «Народная дипломатия Норвегии» Хендрика Вебера про события на на Украине в 2013 – 2014 годах и реакции на них в Крыму. Кроме того, отметил Мурадов, продолжается совместная работа с МИД на международных площадках – в ООН и ОБСЕ.

Византийская империя была образована в IV веке нашей эры из восточной части Римской империи, просуществовав до середины XV века. Византия являлась крупнейшим центром православия и сыграла значительную роль в российской истории. В частности благодаря империи произошло крещение Руси. Многие из городов, построенных или активно развивавшихся в византийский период, существуют до сих пор – Алушта, Судак, Феодосия, Керчь и другие.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



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