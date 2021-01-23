Европарламент осудил арест Навального

23.01.2021, 10:16, Разное

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Мнение депутатов — средняя температура по Европе в отношении к России.

Европейский парламент в связи с арестом в Москве Алексея Навального потребовал от руководства Евросоюза усилить санкции против России, ввести их против физических и юридических лиц, причастных не только к его отравлению, но и к его аресту. И к организации всего парадоксального и сумбурного спектакля, связанного с нежелательным возвращением на родину оппозиционера.

В резолюции, принятой в четверг, Европарламент призвал Совет ЕС ввести санкции не только против чиновников и силовиков, но и против российских олигархов, людей из ближайшего окружения Владимира Путина, пропагандистов прокремлевских СМИ. Как это водится — заморозить их активы в ЕС, лишить свободы передвижения по союзу. И даже распространить эти санкции на их ближайших родственников.

«ЕС больше не должен быть гостеприимным местом для российских богатств неясного происхождения», — гласит строка из резолюции.

И, конечно, уже многократное требование остановить проект «Северный поток — 2». Европарламент «призывает ЕС и его государства-члены разработать новую стратегию отношений ЕС с Россией, основанную на поддержке гражданского общества», «критически пересмотреть сотрудничество с Россией.

Еще есть обращения к Совету Европы и ОБСЕ о принятии этими организациями, членом которых числится Россия, соответствующих мер для оценки нарушений обязательств, взятых на себя нашей страной. Европейские депутаты деликатно назвали поведение РФ «неуместным для члена Совета Европы и ОБСЕ».

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель

В резолюции много призывов к российским властям и законодателям. Зачастую совершенно бесполезных, учитывая характер адресата.

Например, к «деполитизации судебной системы»,

изменению законодательства о выборах,

отмене законов об «иностранных агентах».

Или к передаче ОЗХО полной информации о программе «Новичок»,

к «проведению расследования и привлечению к ответственности виновных в преступлении» против Навального.

Европарламент — это место для дискуссий, как бы дико это ни звучало для российской «элиты», приученной к единообразию и единоначалию. А еще, как бы в РФ ни иронизировали по поводу его пользы и полномочий, он отражает реальный срез европейского общества. В нем представлены все политические течения 27 стран Евросоюза.

Зал, где проходило обсуждение резолюции «по Навальному», был заполнен на треть — остальные присутствовали дистанционно. Несмотря на пестрый политический состав ассамблеи, из 30 выступлений записавшихся ораторов сложилась однозначная картина: почти все осудили действия российских властей, считая их недостойными европейской страны, требовали расширить санкции против причастных физических и юридических лиц.

Многие призывали использовать принятую в декабре новую законодательную базу ЕС, которая позволяет наказывать нарушителей прав человека, где бы те ни были и где бы ни совершали свои деяния. Не государства, а персонально — физлиц и компании. Процесс, может быть, недостаточно радикальный, но при долгом его течении все больше представителей провластной элиты могут оказаться без европейских виз, вилл и банковских вкладов, в то время как остальных жителей эти ограничения не коснутся.

В своем выступлении французский социалист Рафаэль Глюксман, напомнил о совете Навального европейским парламентариям во время совсем недавней встречи здесь, в Брюсселе:

«Если хотите наказать режим, вводите санкции против олигархов, которые расходуют у вас деньги, наворованные у нас».

По словам Глюксмана, ЕС должен действовать и показать, что «нельзя нарушать права человека в Москве и тратить деньги в Куршевеле или на Лазурном Берегу».

Депутат назвал «мелкими телеграфистами крайне правых» находящихся в зале представителей Альтернативы для Германии, Национального объединения Франции, итальянских Лиги и Пяти Звезд, которые призваны защищать российскую власть. «За это им платят», — сказал он, намекая на известные скандалы с финансовой подпиткой европейских популистов из Москвы.

Но в дискуссии по резолюции германские «альтернативщики» удивительным образом молчали, а итальянцы, недавние герои прокремлевской пропаганды, неожиданно осудили действия российских властей в случае с Навальным.

Зампред Европарламента Фабио Кастальдо из Пяти Звезд: «Это политический арест. Демократия не значит дозволения большинству делать все, что ему угодно».

Марко Дзанни из Лиги: «Это неприемлемо, демократия должна уважать определенные принципы и правила. ЕС и его члены должны осудить то, что произошло. Мы не можем позволить себе, чтобы рядом был сосед, с которым мы бы сотрудничали, вели диалог и который бы использовал судебную систему как оружие и даже убийства, чтобы заставить замолчать политическую оппозицию. Уважение гражданских прав, прав человека — это принципы, которые должны быть всегда в центре отношений членов ЕС с третьими странами»…

Неужели кремлевские не доработали с союзниками?

Депутат от либерального крыла, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт назвал это лицемерием: «Дзанни, представляющий здесь ультраправые идеи, критикует арест Навального! Но его начальнику Сальвини платит Путин, как Путин платит и мадам Ле Пен… и продолжает вмешиваться в политику ЕС».

Германский социалист Андреас Шидер призвал ЕС «сделать так, чтобы беспрестанные платежи Путина определенной части европейских политических кругов были запрещены и невозможны». Он считает, что европейцы должны быть на стороне российской оппозиции, творческой интеллигенции, СМИ, российского населения, а санкции — быть адресными, типа «списка Магнитского». А польский консерватор из правящей Свободы и Справедливости Витольд Ващиковский рассматривает «менее дорогостоящие», чем санкции, средства, которые могут касаться российского спорта и культуры: «Часть российского общества, которая поддерживает Путина, должна вкусить цену имперской политики».

Многие консеваторы-суверенисты, умеренные евроскептики, осуждая Россию в связи с «делом Навального», не без резона призывают ЕС быть последовательным. Мол,

Путин прекрасно видит, что Китай гораздо больше и грубее нарушает права человека, а Брюссель только что подписал с «товарищем Си» большое соглашение об инвестициях.

Нарушают на Кубе, в Венесуэле и еще много где. И Турцию не наказывают санкциями.

Единственный, кто последовательно выступил в поддержку Путина в связи с «делом Навального», был Тьерри Марьяни из лепеновского Национального объединения. Завсегдатай собраний европейских ультраправых, неизменный самозванный «наблюдатель от Европарламента» в Крыму, на Донбассе и в других местах, где требуется сказать хорошие слова о политике Кремля от имени Европы. Если бы в ЕС было нечто подобное закону об «иностранных агентах», то Марьяни был бы среди первых претендентов на этот статус.

Тьерри Марьяни. Кадр Youtube

На этот раз он, подготовившись, привлек в союзники Александра Солженицына с его гарвардской речью 1978 года, который тогда увидел «симптоматичные предупреждения» истории «угрожаемому или гибнущему обществу» Запада.

«Европа не послушала Солженицына, — сказал француз. — Она расценивает возрождение РФ под руководством Владимира Путина как угрозу».

И далее:

мол, Навальный вовсе не важный персонаж российской политики. А его позиции иногда даже противоположны идеям, которые мы защищаем здесь, в Европарламенте. Например, он утверждает, что Крым надолго останется российским.

Да, отравление заслуживает международного расследования. После оценки качества российского. Но ЕС зациклился на поддержке любой оппозиции Путину вопреки интересам европейских наций.

Европарламенту отведена совещательная роль во внешней политике ЕС. Дискуссии и резолюции не имеют прямого воздействия на внешнеполитические решения союза и его стран. Но в отличие от лидеров государств, министров и европейских комиссаров, парламентарии говорят, что хотят. Это средняя температура по Европе, чуткий сейсмограф трендов. Многое, что было когда-то в парламентских дебатах, стало текущей политикой.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, комментируя итоги дискуссии, подтвердил солидарность ЕС с Навальным, но напомнил о разделении функций: «Это (высказанные мнения), несомненно, будет включено в повестку дня Совета по иностранным делам 25 января… Любое решение о санкциях может быть принято только единогласно Советом ЕС на основании предложения одного из государств-членов… все отношения между ЕС и Россией не могут сводиться к ситуации с Навальным».

У ветерана Борреля есть ощущение возможного в рамках закона. «Северный поток — 2» не соответствует целям диверсификации энергоснабжения ЕС, и Брюссель против него. Но…

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«Речь о частном проекте, и мы не можем помешать предприятиям завершить его, если германское правительство дает на него свое согласие. Но — говорит он, хитро прищурившись, зная, что в РФ такой проект не бывает частным и коммерческим, — если они завершат, то должны будут эксплуатировать его в соответствии с законодательством ЕС».

В поддержку резолюции проголосовал 581 европейский депутат, «против» высказались 50 и 44 парламентария воздержались.

Александр Минеев

Соб. корр. в Брюсселе

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