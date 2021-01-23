Названа повышающая риск заражения COVID-19 болезнь пищевода

23.01.2021, 9:56, Разное

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Ученые из США назвали болезнь пищевода, которая повышает риск заражения COVID-19. В период пандемии продукты питания считаются потенциально не опасными, поскольку при попадании вируса в организм через еду желудочная кислота нейтрализует их.

У людей, страдающей рефлюксной болезнью, кислота из желудка попадает назад в пищевод. В результате появляется изжога, повреждается слизистая оболочка. Со временем у ряда пациентов начинают изменяться клетки пищевода, они напоминают элементарные составляющие кишечника. Последние обладают рецепторами, способными связаться с COVID-19.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь представляет собой хроническое заболевание, которое время от времени рецидивирует. Патология развивается из-за нарушения моторно-эвакуаторной функции гастроэзофагеальной зоны. При болезни в пищевод забрасывается содержимое желудка.

Диетолог Джоди Моргулис рассказала, какая диета поможет уменьшить риск инфицирования коронавирусом. В рационе людей в период пандемии должны присутствовать овощи и фрукты всех цветов. Важно обеспечить поступление в организм белка.

Источник: ufatime.ru