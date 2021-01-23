В Киеве признали субсидии «угнетающими достоинство» украинцев

23.01.2021, 9:27, Новости дня

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И.о. министра энергетики Украины, бывший исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что субсидии «угнетают достоинство» украинцев.

Запись мероприятия опубликована в YouTube.

Витренко заявил, что «ненормальная ситуация, когда большинство людей в стране или значительная часть получают субсидии», потому «психологически это тоже плохо для людей», передает РИА «Новости».

По его словам, получение субсидий является для граждан сигналом того, что они бедные, в то время как люди «не хотят себя чувствовать бедными».

«Это угнетает их достоинство. А у нас «Революция достоинства» (евромайдан) была в 2014 году, понимаете?», – добавил и.о. министра.

Ранее сообщалось, что более четверти населения Украины оказались за чертой бедности.