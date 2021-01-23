«Списки пойдут в Министерство»

23.01.2021, 9:24, Разное

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Российским студентам угрожают отчислением за участие в митингах — как в Беларуси.

Российские вузы грозят студентам отчислением за участие в несанкционированных митингах, которые организовывают сторонники Алексея Навального. За несколько дней до объявленных протестных шествий учащиеся стали получать от руководства университетов письма, в которых им намекают на проблемы с учебой и возможное отчисление в том случае, если студенты все же выйдут на улицу. Студенты на акции протеста в Москве, 2017. Фото: Влад Докшин / «Новая»

Костромской государственный университет

В официальной группе Костромского государственного университета (КГУ) в «ВКонтакте» 20 января появился пост с заголовком «КАСАЕТСЯ КАЖДОГО». В нем вуз советует студентам учесть, что «не стоит бездумно поддерживать толпу».

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«Помните: по закону (КоАП РФ, статья 20.2 п. — 6.1.) за участие в несанкционированном собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании… предусмотрен административный штраф на жителей в размере от 10 до 20 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. Знайте: вы несете личную ответственность за участие, например, в несанкционированном митинге, губите свою репутацию и бросаете тень на родной университет».

(орфография и пунктуация сохранены).

Студентка КГУ Ирина (полное имя есть в распоряжении редакции) рассказала «Новой», что ее одногруппники возмущены таким поведением руководства. По ее словам, именно такие посты в официальных группах вуза «бросают тень на родной университет», а не студенты, участвующие в акциях.

«Смешно, что на парах по праву нам говорят о том, что у нас есть свобода слова, а на деле выясняется, что, по мнению университета, свобода слова «губит нашу репутацию»

говорит студентка КГУ.

Башкирский государственный университет

Башкирский государственный университет объявил субботу, 23 января, учебным днем. Сообщения об этом, по словам студентов вуза, стали рассылаться в учебных группах.

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«В связи с невыполнением учебного плана 23 января, суббота, объявляется рабочим днем. Явка всех сотрудников и студентов на занятия строго обязательна!!!»

В нем также уточняется, что в конце рабочего дня будут составляться списки отсутствовавших, которые впоследствии «будут перенаправлены в Министерство» (не указано, какое именно. — Ред.).

Российский университет транспорта (МИИТ)

МИИТ в своей официальной группе «ВКонтакте» выложил пост, в котором пригрозил студентам дисциплинарными взысканиями за участие в несанкционированных мероприятиях.

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«Обучающиеся РУТ (МИИТ) должны соблюдать обязанности, предусмотренные законодательством РФ (п. 125.6 устава университета). За нарушение законов РФ к обучающемуся могут быть применены дисциплинарные взыскания: замечание, выговор или отчисление из университета, если вузу будет передана информация о совершении правонарушения (п. 128 устава университета). Мы призываем вас выражать свою гражданскую позицию в соответствии с текущим законодательством РФ».

Финансовый университет

Студент Финансового университета рассказал «Новой», что у его знакомых перенесены зачеты и экзамены с 21 и 22 января на 23-е. По его словам, объяснили это желанием «избежать появления собственных студентов на митингах».

Среди студентов же самого Финансового университета стало распространяться письмо, якобы присланное менеджером факультета «Высшей школы управления» Лидией Орловой, в котором говорится о том, что будет подниматься вопрос об отчислении студентов, замеченных на акциях 23 января. Позднее Лидия Орлова разослала студентам заявление, что ни она, ни факультет к этой рассылке не имеют никакого отношения. Однако затем на официальном портале университета появилось обращение, в котором в связи с «распространением призывов к участию в несанкционированных массовых мероприятиях» студентов просят «проявить гражданскую сознательность и не поддаваться на провокации».

МГУ. Физфак

Студенты физфака МГУ рассказали про сообщение с угрозами отчисления, которое стало распространяться в их группах. Об этом написал телеграм-канал «Протестный МГУ».

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«В этическом кодексе МГУ в пункте 4.2 сказано «не допускать нарушений общественного порядка», также «занимать принципиальную позицию в случаях нарушения этического кодекса». В случае с 23 января: митинг является несогласованным. По пунктам 5 и 6.1 статьи 20.2 КоАП РФ, участие в несогласованном митинге является административным правонарушением, что подходит под один из пунктов Этического кодекса МГУ»

Председатель студенческого совета физфака Эдуард Ибрагимов, комментируя ситуацию «Новой газете», заявил, что администрация факультета не рассылала сообщения с угрозами:

«Мы уже выяснили обстоятельства. Информация не подтвердилась, это частные размышления наших студентов,

а не предостережения администрации. Мне искренне понятно внимание к данной теме, но в случае нашего факультета это обыкновенная дезинформация».

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Студенты МИФИ сообщают, что за участие в акциях 23 января администрация вуза угрожает им запретом на прохождение практики в «Росатоме». Учащихся также попросили «незамедлительно сообщать» о своих одногруппниках, которые состоят в пабликах с информацией о подготовке к митингам.

Что делать?

Преподаватель мехмата МГУ и член профсоюза «Университетская солидарность» Михаил Лобанов рассказал «Новой», что подобные угрозы (в силу того, что они еще не носят массовый характер) можно списать на инициативу отдельных работников администрации: «Нельзя исключать, что это некая разнарядка сверху, но пока угроз не так много, чтобы об этом можно было с уверенностью говорить. Пока, в теории, все можно списать на инициативу местных университетских прикомандированных сотрудников ФСБ и администрации».

По мнению Лобанова,

администрация и руководство вузов не должны решать, имеет ли право студент или преподаватель участвовать в тех или иных общественных акциях.

«Если это происходит вне учебного и вне рабочего времени, то это исключительно право человека решать, в чем участвовать. Никакие угрозы тут не имеют места быть, а мы как образовательное сообщество должны в этой ситуации довольно жестко реагировать и защищать своих коллег и однокурсников. Я считаю, что никаких оснований для отчислений из-за задержаний на митинге нет. Учеба человека не связана с этим. Есть какие-то резиновые формулировки из этических кодексов, которые можно подогнать под все что угодно, но это будет произвол со стороны администрации. По существу, студенты и преподаватели имеют право на участие в общественной деятельности вне университета», — говорит преподаватель.

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Дмитрий Навоша, основатель Фонда солидарности с белорусами, уволенными с работы из-за участия в митингах, назвал запугивание российских студентов отчислением за участие в митингах «лукашистской тоталитарной практикой, импортированной Россией». В Беларуси за участие в протестных акциях отчислили, как сказал Александр Лукашенко, 300 студентов.

«Нельзя исключать ситуации, как в Беларуси. Мы должны помнить, что происходившее там — неприемлемо. Все образовательное сообщество должно решительно реагировать на эти угрозы, чтобы у нас не было ситуации, как в Беларуси, — пояснил и Михаил Лобанов.

— В случае если за вашу политическую деятельность вас начинают вызывать на «разговоры», то ставьте в известность своих знакомых, включайте диктофоны и не бойтесь.

Конкретно в МГУ, если вы сами не испугаетесь, не поднимите руки вверх перед угрозой, а проинформируете однокурсников, преподавателей, общественность, то люди встанут на вашу сторону. Есть организации вроде «Университетской солидарности», которые будут вам помогать. С очень большой вероятностью вы добьетесь того, что продолжите дальше обучение. Я сам попадал в такую ситуацию. В МГУ если человек не сдается, то он побеждает. В других университетах ситуация может немного отличаться. Если у вас нет профсоюзов, то обращайтесь к друзьям и однокурсникам. Они боятся массовости. Зачастую подобные угрозы могут быть инициативой какого-то конкретного члена администрации, который связан с каким-нибудь местным эфэсбэшником, а ректору это вовсе все было не нужно».

Фариза Дударова

корреспондентка

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