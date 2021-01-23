В ВОЗ объяснили высокую смертность от «британского» штамма COVID-19

23.01.2021, 9:08, Новости дня

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Повышенная летальность мутировавшего в Великобритании штамма коронавируса может быть вызвана перегрузкой системы здравоохранения Соединенного Королевства, считает глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

«Если у вас повышается скорость передачи вируса, у вас будет больше случаев (заражения). Я знаю, это может показаться очевидным, но если у вас больше случаев, у вас растет число госпитализаций… В ситуации, когда есть перегрузка (системы здравоохранения), у вас увеличится летальность, потому что система перегружена», – цитирует Ван Керхове РИА «Новости».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что «британский» штамм коронавируса на 30% смертельнее, чем ранее известные варианты инфекции, а также до 70% более заразен. По словам Джонсона, больницы в больших городах королевства не справляются с наплывом пациентов с COVID-19, а поэтому о снятии локдауна пока речи не идет.

Напомним, в декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. В начале января Джонсон объявил о введении в Великобритании «третьего национального локдауна», который продлится как минимум до середины февраля. В тот же день жителей Соединенного Королевства предупредили о грядущем «перегреве» системы здравоохранения. Прибывающих в Англию обязали иметь отрицательный тест на коронавирус. В Лондоне на фоне угрозы переполнения больниц введен режим чрезвычайной ситуации.