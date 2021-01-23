Роспотребнадзор призвал не посещать массовые акции в Москве из-за риска COVID-19

23.01.2021, 9:08, Новости дня

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Массовые акции в Москве могут привести к дестабилизации ситуации с заражением коронавирусной инфекцией, жителей призывают не рисковать здоровьем, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева.

Андреева заявила, что в ведомстве опасаются отката в стабилизации, которую удалось достичь в ситуации с коронавирусом, после массовых акций, передает ТАСС.

«У нас режим повышенной готовности не снят. И все массовые мероприятия запрещены. То есть это уже правовая больше часть, а мы все же говорим о санитарно-эпидемиологической. Но неминуемо одно приведет к ухудшению другого. Поэтому мы сегодня предостерегаем от проведения и участия, поскольку для нашего города сегодня это очень рисковые мероприятия», – отметила она.

Андреева также отметила, что в Москве 39% бессимптомных больных коронавирусом среди всех выявленных, в основном бессимптомно болеют молодые люди. Они могут представлять опасность для тех родственников, которые живут вместе с ними. В большинстве в больницах, где лечат людей с коронавирусом, лежат люди от 55 лет и старше, и они очень тяжело переносят эту инфекцию.

«Просто ради их жизни и здоровья нельзя сегодня в городе, который только возвращается к нормальной жизни, призывать к подобным мероприятиям, потому что это на сегодняшний момент может закончиться очень грустно», – добавила руководитель надзорного ведомства.

Она подчеркнула, что коронавирус в Москве пока еще не побежден. Ситуацию удалось стабилизировать благодаря разобщению, каникулам и тому, что многие на новогодние каникулы уезжали из города. Сейчас все цифры во всех возрастных группах стабильны и снижены.

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Сторонникам блогера также напомнили об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.

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