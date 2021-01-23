 

Мнение: О громком сигнале из Кремля накануне акций протеста

23.01.2021, 8:38, Разное
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Российская внутренняя политика давно уже стала политикой не слова и дела, а сигнала и жеста. Или, если угодно, намёка жестом. Почти по герою «Неуловимых» Бубе Касторскому, предлагавшему передавать важнейшие послания на языке танцев. Но то кино, а в реальной жизни…

В ней мы видим новый решительный намёк власти, выраженный одним резким движением.

Нынешний российский президент Владимир Путин во время дистанционного совещания с постоянными членами Совета Безопасности, где мимоходом обсуждались также актуальные вопросы внутренней и внешней политики Российского государства, снова явил свой стиль государственного управления.

Уже давно отмечалось наблюдателями, что последнее время он склонен к решительным движениям намного больше, чем к угрожающим словам: то брови сурово нахмурит, то ручку сердито швырнёт. Теперь вот как раз во время совещания грозно хлопнул красной папкой по столу.

Наверняка это всё не просто так. А в преддверии намеченных на ближайшую субботу протестных акций в поддержку оппозиционера Алексея navalny Навального такой жест и вовсе имеет ярко выраженную политическую окраску.

Ну-ка, толкователи, как расшифруете этот недвусмысленный сигнал с самого верха?

Страшно кому-нибудь стало?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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