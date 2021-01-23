Тень третьего карантина уже витает над Францией

23.01.2021, 8:20, Новости дня

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Нeуклонный рост числа заражений коронавирусом наряду с распространением нового британского варианта COVID-19 заставляет французское правительство рассматривать возможность введения третьего национального карантина, пишет France 3. Даже если это решение пока не принято, французов уже готовят к новым ограничениям, подчёркивает телеканал.

Вспышки заболеваемости после праздников не произошло, но число заражений, госпитализаций и поступлений в реанимацию не перестаёт расти. Эпидемия прогрессирует. Появление гораздо более заразного британского варианта вируса заставляет опасаться резкого роста количества случаев к марту. Стоит ли остановить эту динамику срочным введением нового карантина? «Да», — считают некоторые специалисты.

РЕНО ПЬЯРРУ, эпидемиолог: Если мы будем ждать, мы всё равно не избежим карантина, и этот карантин будет длиться до тех пор, пока больницы снова не смогут вздохнуть свободно. Либо же мы введём карантин сразу, и тогда сможем получить сокращение количества новых случаев и лучше пережить окончание зимы.

Другие специалисты, настроенные менее радикально, подчёркивают, что в данный момент всего 1—2 процента заражённых во Франции имеют дело с британским вариантом. Они рекомендуют немного подождать и понаблюдать за эффектом новых мер, введённых на территории страны, — таких как комендантский час, начиная с 18:00.

ЖАН-СТЕФАН ДЕРС, специалист по моделированию эпидемий Национального центра научных исследований: В момент, когда скорость распространения (нового варианта вируса. — ИноТВ) измерялась в Великобритании, принятые там санитарные меры были значительно менее строгими, чем во Франции. Вопрос в том, будет ли скорость распространения такой же с французскими санитарными мерами.

Чтобы узнать это, новые вычисления должны быть произведены очень быстро. А пока нужно ли более жёстко изолировать, по крайней мере, самых уязвимых, в частности, самых пожилых, тех, кто рискует получить наиболее тяжёлую форму заболевания? До сих пор чиновники в сфере здравоохранения не рассматривали эту идею. Как и некоторые инфекционисты.

БЕНЖАМЕН ДАВИДО, инфекционист: Есть риск, что это решение будет принято — и в конечном итоге людей, которые до этого сохраняли некоторую автономию, изолируют. В первую очередь они столкнутся с потерей помощи в вопросах, не относящихся к первой необходимости, поскольку они окажутся в изоляции. И им придётся прибегать к помощи третьих лиц — часто более молодых и более заразных, переносящих болезнь бессимптомно.

Сегодня европейская служба здравоохранения, ответственная за борьбу с эпидемией, призвала членов ЕС ввести более жёсткие меры для сдерживания распространения новых вариантов коронавируса.

ВЕДУЩАЯ В СТУДИИ: Повторный карантин — мера, пока не принятая правительством. Анна Бурс, добрый вечер. Вы находитесь в Министерстве здравоохранения. Ближайшие дни, в любом случае, будут решающими.

АННА БУРС, корреспондент France 3: Да, сегодня утром Оливье Веран утверждал, что гонка за ближайшее будущее уже началась и что новый карантин станет абсолютной необходимостью, если распространение английского варианта будет слишком быстрым. В попытке замедлить его распространение обсуждается усиление контроля на границах, в том числе между европейскими странами. Через несколько дней будут введены тесты ПЦР для определения этого варианта вируса.

Но прежде всего правительство повторяет: если число заражений вырастет слишком сильно, решения будут приниматься чрезвычайно быстро. Хотя карантин пока не стоит на повестке дня, его тень уже витает над страной, французов готовят к нему. Сегодня днём госпожа Макрон предупредила, что предстоящие недели будут довольно трудными.

Дата выхода в эфир 21 января 2021 года.