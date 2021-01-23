 

Противникам прививок среди мусульман приходится объяснять, что вакцина халяльная

23.01.2021, 8:20, Новости дня
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В интернете уже появилось множество информации, направленной на то, чтобы отпугнуть приверженцев ислама от вакцинации. И хотя производители всех трёх вакцин, доступных на европейском рынке, уверяют, что их продукция не содержит компонентов из организма свиньи — а значит, она халяльная и кошерная по определению, не все этому верят. Между тем исламские богословы и учёные тоже пытаются противостоять антипрививочной пропаганде, передаёт Euronews.

В то время как программы вакцинации активно внедряются по всей Европе, органы здравоохранения обеспокоены тем, как на них отреагируют различные общины и этнические группы. Некоторые антипрививочные кампании в интернете нацелены на мусульманское население континента. 

ИМРАН АХМЕД, Центр противодействия цифровой ненависти: Основной рычаг давления противников вакцинации на мусульман заключается в том, что вакцина каким-то образом может содержать нехаляльные компоненты. Они готовы использовать дезинформацию, искажение фактов и откровенную ложью. 

Это всемирная проблема. Президент Индонезии Джоко Видодо недавно сделал прививку китайской вакциной от коронавируса перед плакатом, провозглашающим, что она «халяльная» — а значит, разрешённая в исламе. 

В то время как производители всех трёх вакцин, доступных на европейском рынке, в один голос заявляют, что их продукция не содержит компонентов из организма свиньи — а значит, она халяльная и кошерная. Параллельно исламские учёные пытаются противостоять антипрививочной пропаганде.

ШЕЙХ МУХАММАД ТАХИР УЛЬ-КАДРИ, исламский богослов: Вера в медицину — одно из основных учений ислама. Они всегда ориентированы на благоразумие, интеллект, на научные исследования, на умственное развитие. 

Недавнее исследование, проведённое в Великобритании, показало, что представители этнических меньшинств в два раза чаще умирают от COVID-19, чем представители белого населения, составляющего большинство. Именно поэтому для властей важно, чтобы все общины присоединились к вакцинации.

Дата выхода в эфир 21 января 2021 года.

 

 



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