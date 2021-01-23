«Играть первую скрипку» – США будут использовать сотрудничество как инструмент власти

23.01.2021, 8:20, Новости дня

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Многие в Европе возлагают надежды на Джо Байдена и смену внешнеполитического курса в США, отмечает швейцарский телеканал SRF. Однако американский президент, будь то Трамп или Байден, всегда будет ставить интересы собственной страны на первое место и использовать сотрудничество и совместную работу в международных организациях как инструмент власти. Америка всегда хочет играть первую скрипку — просто сейчас ей для этого особенно необходимы союзники.



Reuters

Многие в Европе мечтают о смене внешнеполитического курса, перспективу которого обозначил новый американский президент Джо Байден: больше сотрудничества, больше надёжности, меньше потрясений, отмечает швейцарский телеканал SRF.

Однако кое-что остаётся по-прежнему: американский президент — независимо от того, Трамп это или Байден — преследует интересы своей страны. США должны оставаться номером один как в экономическом, так и в военном плане.

«Америка прежде всего» — таким был девиз Трампа. Джо Байден, напротив, обещает «американское лидерство»: США должны снова стать ведущей силой. По мнению корреспондента, здесь просматриваются определённые параллели, но также и расхождения между внешнеполитическими планами Байдена и наследием его предшественника. В то время как Трамп делал ставку на единоличные действия и сделки с отдельными странами, Байден хочет вернуться к старой модели ведущей роли США в «оркестре» наций.

Как отмечает SRF, Байден убеждён, что такие масштабные проблемы, как пандемия коронавируса или глобальное потепление, можно решить только с помощью мирового сотрудничества. Соответственно, в первые же часы после вступления в должность он засвидетельствовал возвращение США в Парижское соглашение по климату.

Однако и для Байдена международные организации и конференции — это инструмент власти: они позволяют осуществлять американские интересы, подчёркивает швейцарский телеканал. На протяжении десятилетий до президентства Трампа США тратили много средств и прикладывали много усилий для того, чтобы задавать тон, например, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, во Всемирной торговой организации (ВТО) или во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве. «Они повсюду хотели играть первую скрипку», — подчёркивает корреспондент SRF.

Между тем, такие амбиции США разделяет и Китай. С помощью упорства и финансовой силы дипломаты из Пекина сумели расширить своё влияние в международных организациях. Они успешно создавали препятствия для расследования ВОЗ и выявления причин возникновения коронавирусного кризиса.

После резкой критики Дональд Трамп объявил о выходе США из ВОЗ, напоминает швейцарский телеканал. Джо Байден уже вернулся и в эту международную организацию. Он хочет возвращения к традиционной стратегии американской дипломатии: присутствовать повсеместно, участвуя во всех проектах и, если это возможно, «повсюду оставлять последнее слово за собой».

Однако из-за растущего влияния Китая США, как никогда, зависят от союзников. Байден уже объявил о демократическом саммите. Он хочет настроить лидеров таких стран, как Франция или Германия, на экономическое и геостратегическое соперничество с Китаем.

Тот, кто предпочитает видеть в роли ведущей силы демократическую Америку, а не диктаторский Китай, может возлагать надежды на Джо Байдена, отмечает швейцарский телеканал SRF. «Однако он не должен забывать, что США и в будущем будут ставить собственные интересы на первое место, а сотрудничество использовать как инструмент власти», — заключает корреспондент.