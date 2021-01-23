Страны ЕС решили ввести прививочные паспорта

23.01.2021, 8:20, Новости дня

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На саммите стран ЕС, проведённом в удалённом формате, было принято решение о вводе прививочных паспортов, пишет немецкий телеканал Welt. Брюссель надеется, что к лету удастся сделать прививки 70% взрослых в ЕС, однако пока вакцинация проходит медленно, потому что вакцин слишком мало. Для выезда из тёмно-красных зон — очагов коронавируса — необходимо будет сделать тест и пройти карантин, но границы планируется оставить открытыми.

Прививочному паспорту быть — об этом 27 государств ЕС договорились вечером на видеосаммите. Однако вернут ли благодаря этому тем, кто сделал прививку, права, например, на свободное передвижение, будет решаться позже. Потому что вакцины пока ещё слишком мало, вакцинация в ЕС проходит медленно. Брюссель добивается обязательств от производителей.

ШАРЛЬ МИШЕЛЬ, председатель Европейского совета: Мы хотим, чтобы вакцинация была ускорена, поэтому договорённости о поставках с производящими компаниями должны соблюдаться.

Ослабить напряжение могут новые вакцины — например, от британского производителя AstraZeneca. Однако, по мнению австрийского канцлера Курца, допуск вакцины происходит слишком медленно. Европейское агентство лекарственных средств должно принять решение до конца января. Курц его подстёгивает.

СЕБАСТЬЯН КУРЦ, канцлер Австрии: Работа в ответственном ведомстве должна вестись день и ночь. Здесь необходимо стремительное и небюрократическое решение.

До начала лета должны быть вакцинированы до 70 процентов взрослых в ЕС, на это надеется Брюссель. Однако также нужны строгие правила. Явные очаги коронавируса в будущем должны быть внесены в список тёмно-красных зон, что будет связано с ограничениями на поездки.

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, председатель Еврокомиссии: Те, кто приезжает из таких тёмно-красных зон, должны сделать тест перед въездом, а после прибытия пройти карантин.

Однако границы должны оставаться открытыми. В то же время глава Еврокомиссии предостерегает от совершения поездок, если они не являются необходимыми.

Дата выхода в эфир 22 января 2021 года.