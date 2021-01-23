Биолог из Великобритании утверждает, что раскрыл тайну Лох-Несского чудовища

23.01.2021, 8:18, Разное

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Самой популярной теорией о Несси считается версия с древним водным ящером плезиозавром, а из современных чаще всего упоминается теория об огромном угре. Но биолог Генри Бауэр имеет свою точку зрения на эту проблему.

Профессор химии и биологии на пенсии Генри Бауэр утверждает, что после многих лет исследований неуловимого монстра по прозвищу Несси из шотландского озера Лох-Несс, он наконец понял, чем именно является это существо.

По версии Бауэра, людей на протяжении нескольких сотен лет морочили… большие доисторические морские черепахи, небольшая популяция которых якобы живет в Лох-Несс.

Эти черепахи, по его теории, однажды случайно попали в это озеро из океана в стародавние времена, когда уровень воды тут был намного выше. А когда вода спала, черепахи оказались в ловушке. За последующие века они хорошо адаптировались и приспособились жить в местных условиях.

Известно, что морские черепахи и в наше время могут достигать очень крупных размеров, доходя в длину до полутора метров, а в древности попадались и куда более крупные экземпляры. И версия о том, что Несси это доживший до наших времен неизвестный науке вид морских черепах, Бауэру кажется намного правдоподобнее тех, которые считают Несси водным динозавром.

Черепахи дышат воздухом, но большую часть времени проводят в воде, выходя на сушу только в период размножения (откладывания яиц). У них могут быть довольно длинные шеи, а их ласты очень похожи по своему строению на ласты водных вымерших ящеров вроде плезиозавра или мозазавра.

Таким образом, когда люди видели в воде голову с большой пастью на длинной шее или длинные кожистые ласты, они вполне могли видеть просто крупную черепаху.

Бауэр проанализировал множество рассказов очевидцев, а также видео и фото-доказательства существования Несси и и пришел к выводу, что гипотеза о том, что Несси это огромный угорь (на данный момент самая популярная) не выдерживает критики, а вот версия про большую черепаху очень подходит.

К слову, даже критики существования в озере Лох-Несс загадочного чудовища признают, что озеро это очень большое и глубокое, а рыбы в нем так много, что оно способно прокормить даже целую группу крупных хищников.