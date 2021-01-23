 

СК и ВС поддержали проект о лишении свободы на пять лет за вовлечение подростков в митинги

23.01.2021, 8:14, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Следственный комитет (СК) и Верховный суд (ВС) РФ концептуально поддержали законопроект депутата Госдумы Евгения Марченко, по которому предлагается ввести уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги в виде лишения свободы до пяти лет.

В отзыве СК говорится, что, при учете ужесточения ответственности за данную противоправную деятельность на фоне «возрастающей общественной опасности таких действий», предупреждение которых «в полной мере не обеспечивается за счет применения к нарушителям имеющихся мер административной и уголовной ответственности, законопроект концептуально поддерживается», передает РИА «Новости».

«Представленный проект федерального закона рассмотрен в Верховном суде (…) По проекту федерального закона имеется замечание юридико-технического характера», – говорится в официальном отзыве ВС.

Марченко сообщил, что данный проект находится на рассмотрении правительства России.

Ранее он разработал законопроект, которым предлагается за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги вместо административной ответственности ввести уголовную.

Кроме того, законопроектом предусматривается введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до десяти лет за склонение подростков к организации массовых беспорядков.

Напомним, сторонники блогера Алексея Навального распространили в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых размещены призывы к участию в незаконных акциях.

Сторонникам блогера также напомнили об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.10 / Лидер оппозиции Боливии признал поражение на президентских выборах

22.09 / Президент Ирана оценил жизнь страны под санкциями США

08.09 / Первыми в серии iPhone 12 выйдут два смартфона с экранами по 6,1 дюйма

12.12 / Захарова рассказала о несбывшейся мечте

11.10 / Армения заявила, что силы Карабаха сдерживают атаки на южном направлении

04.08 / В Беларуси объявили военные сборы, они начнутся через два дня после выборов президента

30.10 / FAZ – голограммы вместо живых исполнителей — Лондон дал ответ коронавирусу

22.07 / В Минздраве рассказали о способности COVID-19 адаптироваться к человеку

06.10 / Жертвами теракта в сирийском Эль-Баб стали 17 человек

01.07 / Скульптор описал символическое значение Ржевского мемориала

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска