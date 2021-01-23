СК и ВС поддержали проект о лишении свободы на пять лет за вовлечение подростков в митинги

23.01.2021, 8:14, Новости дня

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Следственный комитет (СК) и Верховный суд (ВС) РФ концептуально поддержали законопроект депутата Госдумы Евгения Марченко, по которому предлагается ввести уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги в виде лишения свободы до пяти лет.

В отзыве СК говорится, что, при учете ужесточения ответственности за данную противоправную деятельность на фоне «возрастающей общественной опасности таких действий», предупреждение которых «в полной мере не обеспечивается за счет применения к нарушителям имеющихся мер административной и уголовной ответственности, законопроект концептуально поддерживается», передает РИА «Новости».

«Представленный проект федерального закона рассмотрен в Верховном суде (…) По проекту федерального закона имеется замечание юридико-технического характера», – говорится в официальном отзыве ВС.

Марченко сообщил, что данный проект находится на рассмотрении правительства России.

Ранее он разработал законопроект, которым предлагается за вовлечение несовершеннолетних в незаконные митинги вместо административной ответственности ввести уголовную.

Кроме того, законопроектом предусматривается введение уголовной ответственности в виде лишения свободы до десяти лет за склонение подростков к организации массовых беспорядков.

Напомним, сторонники блогера Алексея Навального распространили в Сети призывы провести несогласованные акции в его поддержку. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к порталам, на которых размещены призывы к участию в незаконных акциях.

Сторонникам блогера также напомнили об ответственности за вовлечение детей в незаконные акции.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Навальный обманул школьников старым приемом из Twitter.