Сын Трампа призвал избегать соцсети из «большой тройки» и ушел в Telegram

23.01.2021, 8:14, Новости дня

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Сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший заявил, что будет публиковать материалы в Telegram-канале, так как недоволен политикой, которую проводят cоцсети «большой тройки» – Facebook, Instagram и Twitter.

Трамп-младший заявил, что рад присоединиться к Telegram, отметив, что в популярных соцсетях на консерваторов оказывают давление, передает ТАСС.

«Нам нужно держаться подальше от «большой тройки» – Twitter, Instagram, Facebook», – полагает Трамп-младший.

Он пояснил, что по-прежнему пользуется этими соцсетями, но считает, что их руководство может в любой момент его заблокировать.

Напомним, 9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Там пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после инаугурации.

В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также сообщил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение соцсетей заблокировать учетные записи Трампа.