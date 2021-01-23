 

Венгрия осудила призывы ввести ЕС санкции против РФ из-за Навального

23.01.2021, 8:14, Новости дня
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Призывы депутатов Европарламента ввести Евросоюз санкции в отношении российских чиновников из-за ареста блогера Алексея Навального являются лицемерием, сообщил министр иностранных дел и международной торговли Венгрии Петер Сийярто.

«Дело в том, что все подобные разговоры в большинстве случаев являются лицемерием. Присмотритесь внимательнее и увидите: многие страны, которые жестче всех критикуют Россию, имеют тут самый прибыльный бизнес», – цитирует Сийярто РБК.

Как считает министр, несмотря на громкие заявления о санкциях, ведущие страны Европы вряд ли откажутся от проектов с Россией. «Все это не повлияет ни на двустороннее сотрудничество РФ и Венгрии, ни на двустороннее сотрудничество РФ и любой западноевропейской страны в целом», – сказал он.

Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС наложить санкции на российских чиновников и прекратить строительство газопровода «Северный поток – 2» в связи с арестом Навального.

Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц.



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