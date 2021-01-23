Ученые заявили о разгадке тайны геоглифов Наска в Перу

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23.01.2021, 8:15, Разное
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После восьми лет исследований ученые заявили, что им наконец удалось раскрыть тайну появления геоглифов Наска.

По словам руководителя команды исследователей Карлоса Эрмиды, группа огромных рисунков – самая настоящая система орошения, пишет express.co.uk.

Ученые получили множество убедительных доказательств, раскрывающих тайну рисунков Наска в Перу. В результате проведенной работы они открыли ирригационную систему, которая в древности предназначалась для орошений пустынных территорий.

По словам исследователей, гигантские линии были созданы при помощи доинкской техники «сбора воды», являющейся сложнейшей системой контроля за потоками воды в пустынных землях.

Научные работники также сообщили, что в процессе работы было изучено около 3750 снимков, полученных орбитальными спутниками. Собрав все рисунки в одну большую мозайку, исследователи вычислили площадь всей оросительной системы в пустыне Наска, которая достигает приблизительно 2500 квадратных метров.

В настоящее время ученые продолжают исследование и в ближайшие месяцы и предоставят более подробную информацию.



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