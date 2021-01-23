Главный переговорщик ЕС по брекситу предупреждает – другие члены Евросоюза способны последовать примеру Британии

23.01.2021, 7:26, Новости дня

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Всегда есть риск того, что другие члены Европейского союза могут последовать примеру Великобритании, — об этом, как пишет The Daily Telegraph, предупредил главный переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье. Он отметил, что во многих регионах Евросоюза всё ещё существует «злость» на Брюссель.



Reuters

Главный переговорщик ЕС по брекситу Мишель Барнье предупредил о риске того, что в будущем другие страны могут последовать примеру Великобритании и выйти из Евросоюза, пишет The Daily Telegraph. Он также добавил, что во многих уголках Европы накопилась «злость» против Брюсселя.

«Сегодня во многих регионах существует эта злость, тот же настрой против Европы, та же проблема с пониманием того, что мы делаем на европейском уровне, — отметил Барнье. — Мы должны быть бдительными, потому что это всегда риск для будущего. С этим риском можно бороться, если доказать, что находиться внутри ЕС явно лучше, чем за его пределами».

Он добавил, что брексит всем продемонстрировал опасности и последствия выхода из блока, однако Брюсселю, по его словам, нужно доказать пользу членства в ЕС.

«Мы должны извлечь уроки из брексита. Мы должны понять, почему 52 процента британцев проголосовали против Европы, — подчеркнул Барнье. — Очевидно, что для Великобритании уже слишком поздно, но для других стран-членов ещё нет».

Он также призвал не оставлять споры по поводу европейского проекта партиям, выступающим против Евросоюза.

«Вместе мы можем построить Европу, которая не только защищает, но и вдохновляет. И европейцы никогда не будут мечтать о выходе из такой Европы», — заявил Барнье.