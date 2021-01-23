 

Велотренажёр Байдена может стать проблемой безопасности в Белом доме

23.01.2021, 7:26, Новости дня
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Интерактивный велотренажёр с подключением к интернету марки Peloton, принадлежащий Джо Байдену, может стать проблемой для безопасности Белого дома, пишет N-TV. Эксперты предупреждают, что велотренажёр может быть взломан хакерами для получения возможности шпионажа за президентом.


Reuters

Новый президент США Джо Байден поддерживает себя в форме с помощью интерактивного домашнего велотренажёра марки Peloton, пишет N-TV. Однако в Белом доме это высокотехнологичное устройство может стать проблемой для безопасности, отмечает издание.

Эксперты предупреждают, что соединённый с интернетом и оснащённый камерой и микрофоном велотренажёр может стать целью для кибератак. Хакеры могут захватить контроль над устройством и шпионить за президентом. По словам эксперта по кибербезопасности Макса Килгора, установка специальных защитных программ не станет 100%-ной гарантией от кибератак. Есть одно верное, но разочаровывающее решение, отмечает Килгор: отключить микрофон, камеру и подключение к сети. Но тогда Peloton превратиться в обычный, скучный тренажёр.

Как отмечает N-TV, продвинутые велотренажёры стали особенно популярны во время пандемии коронавируса, поскольку они предоставляют возможность проводить виртуальные тренировки с другими пользователями.

Согласно данным американского технического портала The Verge, в Белом доме уже был случай использования велотренажёра Peloton. Им пользовалась бывшая первая леди Мишель Обама. При этом камера и микрофон были удалены с устройства по соображениям безопасности. 



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