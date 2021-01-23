«Африке тоже не хватает многообразия» — французский философ осудил идеи борцов с расизмом на Западе

23.01.2021, 7:26, Новости дня

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Американская идея о виновности белого мужчины во всех бедах мира стала неожиданно популярной во Франции из-за её простоты, констатирует в интервью Le Figaro французский философ Паскаль Брукнер. При этом назначение белого человека козлом отпущения является самым настоящим расизмом со стороны тех, кто представляет себя борцами с расизмом, отмечает собеседник издания. Брукнер задаётся вопросом, почему обязательные требования о культурном многоообразии касаются исключительно Запада и не распространяются на другие части света.



Reuters

Пришедшая из США идея о том, что белый мужчина виновен во всех бедах мира, встретила неожиданный успех среди представителей французского шоу-бизнеса — они находят в этой доктрине простоту, которая очаровывает их, замечает в интервью Le Figaro французский философ и публицист Паскаль Брукнер, комментируя заявление певицы Камелии Жорданы о том, что «если бы она была мужчиной, она бы попросила прощения».

«Я задаюсь вопросом: должен ли мужчина просить прощения за то, что он мужчина, — тогда половина человечества виновата в том, что родилась, — или же некоторые мужчины должны извиняться за свои поступки», — рассуждает собеседник издания. Если маленькие мальчики, особенно белые, уже отмечены «каиновой печатью», разве это не расизм в его классическом определении, когда вина или неполноценность выводится из цвета кожи или пола, спрашивает публицист. Наконец, если мужчины должны просить прощения, должны ли женщины извиняться за то, что они живут дольше и лучше противостоят коронавирусу, чем их спутники-мужчины, иронизирует философ.

По его убеждению, подобные пустые рассуждения возникают на фоне отсутствия классической левой идеологии. «Марксизм умер в 1989 году, социал-демократия тоже не в лучшей форме. Чтобы побороть эту растерянность, появляется искушение принять американские теории пола, расы и идентичности, сводящие всю человеческую историю к этим трём измерениям», — поясняет Брукнер.

В университетах и СМИ проходит масштабная кампания по перевоспитанию, призывающая тех, кого называют белыми, отречься от себя, замечает специалист, напоминая, что в последний раз пропаганда расовой теории велась фашистами в 1930-х годах. В США, а в скором времени и во Франции, любой «бледнолицый» с детского сада должен признать свою привилегию и извиниться за неё, констатирует собеседник Le Figaro. На его взгляд, единственная идентичность, которая всё ещё разрешена для белых, — это идентичность раскаяния, которого требуют от них «профессора посрамления» всех мастей: неофеминисты, деколониалисты и защитники коренных народов.

При этом в основе новых идей лежит созданная французскими интеллектуалами в 1970-х годах теория деконструкции, которая позже была экспортирована в кампусы по другую сторону Атлантики. «Мы завезли к ним вирус, они возвращают нам полностью развившуюся болезнь», — отмечает публицист. Помимо прочего, на взгляд Брукнера, брать США за образец после Трампа и разрушений, которые нанесла «культура отмены» в американских вузах, «столь же разумно, как вступать в ряды коммунистов после падения Берлинской стены в 1989 году». «Хотя мы и желаем удачи Джо Байдену, в наши дни Америка для Европы не пример для подражания, а пример неудачи, которую нельзя повторить», — считает философ.

Кроме того, риторика современных борцов с расизмом не была бы столь популярной, если бы не способность некоторых белых проклинать свой цвет кожи, замечает публицист, приводя в пример актрису Розанну Аркетт, которая в 2019-м написала в Twitter: «Мне противно, что я родилась белой и привилегированной. Мне так стыдно».

Но Франция — это не режим апартеида и не страна сегрегации, как Америка, а конституционно антирасистская страна, в которой, однако, как и везде, можно найти расизм. При этом западная культура — единственная, публично дистанцировавшаяся от своих преступлений: колониализма, империализма и рабства, подчёркивает Брукнер, и именно этот статус «совести планеты» белому человеку не прощают. «Почему вина вменяется только Западу? Потому что он и только он признал своё варварство, когда другие ограничиваются осторожным отрицанием: в Китае — зверства Мао, в Турции — геноцида армян и так далее», — делает вывод публицист.

Брукнер предлагает дословно следовать призыву к культурному многообразию, не ограничиваясь одной частью света: «Не хватает многообразия полов и рас в Африке, Китае, Индии. Нужно всюду ставить белых, женщин, ЛГБТ, чтобы прийти к тому радужному человечеству, о котором мечтают наши новые крестоносцы». Тем не менее многообразия требуют только от белых — «во всём виноват наш эпидермис», усмехается собеседник газеты. Назначение белого человека козлом отпущения является предвестником новой сегрегации, уверен философ. «Назвать жертву искупительной — всегда означает призывать к убийствам, к линчеванию», — предупреждает публицист. Он также напоминает, что за расизмом по отношению к белым прячется ещё и ненависть к евреям, приводя в пример Партию коренных народов республики, которую он называет «неофашистской и антисемитской группировкой».