 

Поляки отдают предпочтение Киеву, Минску и Вильнюсу, но никак не «авторитарной» Москве

23.01.2021, 7:26, Новости дня
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Несмотря на сложные времена поляки готовы оказать поддержку как Украине, так и Белоруссии и открыть двери своих границ для граждан этих стран. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса по заказу Центра польско-российского диалога и согласия, пишет Rzeczpospolita. Опрошенные поляки также гордятся тем, что их лидеры на восточном направлении не сделали выбор в пользу добрососедских отношений со всё более авторитарной Россией.

Согласно результатам опроса, проведённого по заказу Центра польско-российского диалога и согласия, международная позиция Польши на данный момент не выглядит наилучшим образом. Такое мнение выразила почти половина опрошенных поляков, и только каждый третий придерживается противоположной точки зрения. Респонденты объясняют плохую международную ситуацию вредоносными действиями польского правительства, в качестве примера они приводят конфликт с ЕС, пишет Rzeczpospolita.

Директор Центра польско-российского диалога и согласия Эрнест Вычишкевич обращает внимание на то, что результаты опроса наглядно показывают одобрение поляков в плане оказания поддержки Украине и Белоруссии несколькими польскими правительствами, для которых это было гораздо важнее, нежели желание поддерживать добрососедские отношения со всё более авторитарной Россией. «Результаты опроса показывают, что большинство поляков выступает в качестве сторонников приоритетного сотрудничества с Украиной и Литвой», — говорит доктор Эрнест Вычишкевич.

Поляки проявляют солидарность с соседями на Востоке — 62% опрошенных заявляют о своей готовности поддержать преследуемых белорусов, несмотря на тяжёлую финансовую ситуацию в стране. Поляки также не против открытия границ своей страны для эмиграции украинцев и белорусов, они готовы смириться с территориальными потерями на востоке и тем самым сказать нет территориальному ревизионизму. 

Rzeczpospolita обращает внимание на то, что почти 90% респондентов следят за протестами в Белоруссии. По их мнению, цель польской политики в отношении Минска должна заключаться в оказании поддержки идеи независимости, помощи польскому бизнесу, белорусской оппозиции, а также польскому меньшинству, проживающему на территории соседской страны. 

Эксперт из Центра польско-российского диалога и согласия Лукаш Адамский в свою очередь добавляет, что поляки поддерживают идею присоединения в будущем Украины и Белоруссии к ЕС и НАТО. «Особое внимание привлекает положительный опыт в контактах с украинцами, с которыми имеет дело подавляющее большинство поляков», — отмечает аналитик.

По мнению респондентов, цель польской политики в отношении Украины должна заключаться в том, чтобы помочь украинцам построить правовое и демократическое государство, помочь своим соотечественникам и польскому бизнесу инвестировать в Украину, а также поддержать независимость Украины, которой, по их мнению, угрожает Россия. При этом 11% опрошенных поляков уверены, что приоритетом в отношениях с Украиной должно быть убеждение украинской стороны в том, чтобы она признала УПА* ответственной за Волынскую резню. Героизацию УПА украинским государством и отрицание её участия в резне Адамский называет скандалом. 

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории РФ (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014). 



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