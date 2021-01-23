Радикалы напали на обвиняемого в госизмене украинского журналиста

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23.01.2021, 7:20, Новости дня
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Радикалы из запрещенной в РФ организации «Правый сектор» напали на журналиста украинского канала NewsOne Руслана Коцабу и его адвоката Татьяну Монтян.

Инцидент произошел возле здания Коломыйского районного суда Ивано-Франковской области, где слушается дело по обвинению его в госизмене, передает издание «Страна.ua».

«Сегодня в Коломые состоялось очередное заседание по сфабрикованному делу шестилетней давности, когда меня обвинили в государственной измене, на основании чего я просидел в СИЗО 524 дня. Под зданием суда большая группа агрессивных молодчиков из неонацистских группировок напали на меня и моего адвоката Татьяну Монтян. Они забрызгали нас огнетушителем и выкрикивали различные угрозы в наш адрес. Бросали в нас яйца», – рассказал журналист.

По его словам, сотрудники полиции не пресекли действия радикалов. После судебного заседания журналиста снова забросали яйцами, пытались спустить колеса в его автомобиле, а также напасть на 76-летнюю мать Коцабы.

Коцаба был арестован в феврале 2015 года за призывы к бойкоту мобилизации на Украине, летом 2016 года он по решению суда был признан невиновным и отпущен на свободу. В июне 2017 года Высший специализированный суд Украины возобновил следствие в отношении журналиста.

Ранее мужчина совершил нападение на журналистку украинского телеканала Kyiv Live во время прямого эфира в Киеве.



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