 

Бойцы Нацгвардии США массово заболели COVID-19 в Вашингтоне

23.01.2021, 7:20, Новости дня
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Американские власти считают, что почти 200 бойцов Национальной гвардии США, которых привлекли к обеспечению безопасности в Вашингтоне в связи с инаугурацией Джо Байдена, заразились коронавирусом, сообщают местные СМИ.

Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что некоторые официальные лица считают одной из причин распространения инфекции то, что бойцам Национальной гвардии США пришлось во время пребывания в американской столице жить в тесноте, они не имели возможности соблюдать нормы социального дистанцирования, передает ТАСС.

Напомним, около 26 тыс. гвардейцев были переброшены из разных частей страны в Вашингтон и его пригороды в связи с инаугурацией Байдена, которая состоялась в среду.

Сообщалось, что тысячи военнослужащих Нацгвардии были вынуждены покинуть территорию Капитолия и разместиться на улицах и крытых автостоянках в его окрестностях.



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