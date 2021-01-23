Великобритания ужесточила штрафы за организацию подпольных вечеринок
23.01.2021, 6:32,
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Правительство Соединённого Королевства подняло штрафы за участие в незаконных домашних вечеринках во время пандемии коронавируса, передаёт Sky News. Министр внутренних дел Прити Пател также заявила, что теперь полиция сможет быстрее реагировать и наказывать тех, кто нарушает правила.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Вам не следует этим заниматься, верно?
УЧАСТНИК ВЕЧЕРИНКИ: А?
ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Вам не следует быть здесь на вечеринке, так?
УЧАСТНИК ВЕЧЕРИНКИ: Почему нам не следует проводить вечеринку?
ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Из-за антиковидных правил.
Похожие изображения стали слишком распространёнными во время карантина. Теперь у правительства закончилось терпение.
ПРИТИ ПАТЕЛ, министр внутренних дел Великобритании: До сих пор существует незначительное меньшинство, которое отказывается поступать правильно. И для них я говорю прямо: если вы не следуете этим правилам, тогда полиция вас заставит. Теперь полицейские быстрее выдают штрафы в случае нарушения, и я полностью поддерживаю такие действия.
На прошлой неделе полиция Южного Йоркшира выписала 127 извещений о фиксированных штрафах, из которых 92 — за собрания в закрытых помещениях.
ЭНДА БРЕЙДИ, корреспондент Sky News: Здесь в Лондоне за два дня выходных и всего в двух районах полиция выписала штрафов почти на ₤40 тыс. Один из старших офицеров Скотленд-Ярда заявил, что те, кто проводит вечеринки дома во время пандемии, оскорбляют работников на передовой (по борьбе с COVID-19. — ИноТВ).
Каждого пойманного за организацией домашней вечеринки по-прежнему ожидает штраф в ₤10 тыс.
КРЕЙГ ГРЭНДИСОН, вице-председатель полицейской федерации Западного Йоркшира: Очень быстро стало очевидно, что люди нарушали правила, и небольшое меньшинство населения решило проводить вечеринки на регулярной основе. Я считаю, что, возможно, законодательство и штрафы необходимо было ужесточить раньше, чтобы у нас, полицейских, был шанс.
На улицах Лондона поддержали новые штрафы.
ПРОХОЖИЙ-1: Я считаю, что это очень хорошо. Я считаю, что люди должны соблюдать правила. Тогда мы преодолеем это (пандемию. — ИноТВ).
ПРОХОЖИЙ-2: Если люди не соблюдают правила, их должны штрафовать. Это правильное решение.
Новые штрафы вступят в силу со следующей недели. Энда Брейди, Sky News.
Дата выхода в эфир 22 января 2021 года.
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