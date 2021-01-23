 

«Право отключиться» – Европарламент призывает законодательно закрепить перерывы для удалёнщиков

23.01.2021, 6:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Пандемия коронавируса вынудила многих перенести работу домой, причём иногда им приходится сидеть за компьютерами с утра до ночи. Европарламент призывает закрепить за цифровыми потребителями в трудовом законодательстве право на отключение, чтобы их не могли беспокоить по работе в неурочное время. Иначе неограниченная работа в самоизоляции может привести к перегрузкам, профессиональному выгоранию и ухудшению здоровья, передаёт Euronews.

Пандемия заставила многих людей перенести работу домой. Порой они сидят перед компьютерами, подключившись к интернету, с утра до ночи, когда им ещё навязывают свои услуги соцсети или платформы развлечений. Европарламент хочет закрепить за цифровыми потребителями в трудовом законодательстве право на отключение.

АЛЕКС АДЖИУС САЛИБА, евродепутат с Мальты: Законодательство было написано в период, когда цифровизация ещё так не проникла в нашу жизнь. Поэтому сейчас самое время дать ему политический толчок.

Другие парламентарии высказываются за то, чтобы обязать руководителей компаний или начальство учреждений строго соблюдать рабочие часы своих подчинённых и не беспокоить их звонками или электронными письмами в неурочное время. Некоторые фракции предлагает увязать трудовое законодательство с соглашением 2020 года о цифровизации рабочих мест. Секретарь Европейской конфедерации профсоюзов предупреждает, что такая сложная процедура может привести к ненужным задержкам.

ИЗАБЕЛЬ ШЕМАНН, секретарь Европейской конфедерации профсоюзов: Вот уже более восьми лет Еврокомиссия тянет с принятием мер в отношении работы за компьютером. Я считаю недопустимым откладывать защиту трудящихся, столь необходимую в нынешней кризисной ситуации. 

Неограниченная работа в самоизоляции может привести к перегрузкам и профессиональному выгоранию. Его симптомы испытывали ещё до коронавируса 10 процентов трудящихся. Бельгийский психолог предупреждает, что терапию нужно начинать только с отключения пациента от средств электронной связи.

СТЕФАНИ ЛЕБЛАН, психолог: В течение первого месяца после выгорания нужен просто отдых и покой. Переутомлённым людям трудно приказать себе остановиться, у них также сильное чувство вины. 

Тем европейцам, кто трудится удалённо, придётся подождать, пока предложения Европарламента будут одобрены Еврокомиссией и национальными правительствами. После этого депутаты смогут утвердить право на отключение.

Дата выхода в эфир 21 января 2021 года. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Эксперты приветствовали решение продлить эксперимент по «Доступному интернету»

14.09 / В Кремле удивлены масштабами протеста в Беларуси, однако намерены поддерживать Лукашенко

17.08 / В Беларуси к забастовке присоединились работники государственных телеканалов

22.07 / США серьёзно пострадали от пандемии из-за двух фатальных ошибок

13.07 / Команда Washington Redskins будет переименована из-за расистских коннотаций

03.01 / Ярмольник пожаловался на отсутствие зарплаты из-за COVID

01.09 / Трамп – если Байдена выберут президентом — Америку ждёт революция

06.07 / В Украине с начала эпидемии коронавируса заболели 3550 детей и 7030 медицинских работников

02.10 / Пушков оценил последствия заболевания Трампа COVID-19 для избирательной кампании

21.09 / В Ингушетии по нацпроекту закупили новую спецтехнику для борьбы с пожарами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска