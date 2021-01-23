В центре Лондона демонтируют статуи двух политиков-рабовладельцев

23.01.2021, 6:32, Новости дня

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Корпорация лондонского Сити проголосовала за перенос из центра города памятников политикам XVIII века Уильяму Бекфорду и Джону Кассу, которые обогатились за счёт рабов. По словам представителей ведомства, эти статуи символизируют «пятно на истории» Великобритании и им «нет места» в современной и этнически разнообразной столице, пишет The Independent.



Reuters

В центре Лондона демонтируют статуи политиков Уильяма Бекфорда и сэра Джона Касса, символизирующих «пятно на истории» страны из-за их связей с работорговлей, пишет The Independent.

Как рассказывает издание, Уильям Бекфорд дважды становился лордом-мэром Лондона в конце XVIII века и получал деньги со своих плантаций в Ямайке, где на него работали африканские рабы. Корпорация лондонского Сити проголосовала за то, чтобы перенести его памятник в неизвестное место, а вместо него установить новое произведение искусства. Что касается Джона Касса — торговца XVII-XVIII веков, члена парламента и филантропа, который зарабатывал на продаже рабов, — его статую вернут владельцу, Фонду сэра Джона Касса. Корпорация лондонского Сити также рассматривает установку мемориала работорговле.

Глава отдела стратегий Корпорации лондонского Сити Кэтрин МакГиннес подчёркивает, что такое решение стало результатом «месяцев ценной работы» рабочей группы по борьбе с расизмом. Её создали в июне после протестов Black Lives Matter в Лондоне. По словам МакГиннес, в ведомстве считают, что избавление улиц столицы от памятников в честь исторических деятелей, связанных с рабством, является «важной вехой на нашем пути к более инклюзивному и этнически разнообразному городу». Со-председатель рабочей группы Кэролайн Эдди заявила, что «очень рада … корректному ответу на этот болезненный вопрос». Она считает, что работорговля является «пятном на истории» Великобритании, и в прямом смысле возведению на пьедестал тех, кто обогатился на ней, «нет места в современном, этнически разнообразном городе».

Британская газета напоминает, что буквально несколько дней назад правительство Бориса Джонсона приняло закон об охране вызывающих споры исторических монументов. Министр жилищного строительства, по делам регионов и местного самоуправления Роберт Дженрик подчёркивает, что эти памятники нужно защитить от «лающей толпы» активистов. Теперь, если городской совет захочет выдать разрешение на перенос статуи или любого другого исторического объекта, об этом проинформируют Дженрика, который примет окончательное решение, пишет The Guardian.