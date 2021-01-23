 

Названо возможное наказание Моргенштерну за нарушение авторских прав

23.01.2021, 6:26, Новости дня
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Рэпера Моргенштерна могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за нарушение авторских прав, судебное заседание по соответствующему иску против музыканта назначено на 2 марта, сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Рассмотрение иска к Моргенштерну (Алишеру Валиеву) о защите авторских прав назначено на 2 марта 2021 года. По заявлению истца, музыкант незаконно использует песню в своей деятельности. Заседание пройдет в Кировском райсуде Уфы. «Также истец просит суд взыскать с Моргенштерна компенсацию за нарушение исключительного права на музыкальное произведение… в сумме 300 тысяч рублей и обязать музыканта прекратить использование в своей деятельности этой композиции без разрешения», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что, по мнению истца, Моргенштерн использовал его произведение в коммерческих целях для развития своего YouTube-канала и получения прибыли от рекламы.

Ранее в Кировский районный суд Уфы поступил иск к рэперу Моргенштерну (Алишеру Валееву) о защите авторских прав: по заявлению истца, музыкант незаконно исполняет его песню.

Также в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщали, что Колпинский районный суд рассмотрит административное исковое заявление прокуратуры о признании запрещенной информацией песни музыканта «Я съел деда».



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