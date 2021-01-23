Жителям Иркутской области пообещали 60-градусные морозы

23.01.2021, 6:26, Новости дня

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В субботу, воскресенье и понедельник на севере Иркутской области ожидаются морозы до -58 градусов, сообщили в местном управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ведомстве сообщили, что 23-25 января на севере Катангского района сохраняются сильные морозы с минимальными температурами воздуха -55…-58 градусов, передает РЕН ТВ.

Отмечается, что подобные температуры в целом достаточно типичны для Сибири зимой, однако в Иркутской области такой мороз фиксируют редко.

Ранее британцев поразили закаливающиеся на морозе дети в Сибири.

Между тем жителям Центрального федерального округа пообещали оттепель до +5 градусов.