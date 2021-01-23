 

Tesla обвинила бывшего сотрудника в похищении конфиденциальных данных

23.01.2021, 6:26, Новости дня
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Американская компания Tesla обвинила в похищении конфиденциальной информации своего экс-сотрудника Алекса Хатилова, исковое заявление поступило в электронную базу данных федерального суда Северного округа штата Калифорния.

Хатилов 28 декабря 2020 года был принят на работу в компанию в качестве разработчика программного обеспечения, и уже «в течение трех дней после этого он начал похищать тысячи исключительно конфиденциальных программных файлов из закрытой внутренней сети Tesla, перемещая их на свой аккаунт в облачном хранилище данных Dropbox», передает ТАСС.

Отмечается, что Tesla не имеет доступа к хранилищу и «не может просмотреть его». Указанные материалы якобы не имели отношения к работе Хатилова.

По версии представителей Tesla, Хатилов похитил около 26 тыс. файлов. Он якобы пытался это скрыть и удалить улики.

Хатилов был уволен в начале января. В исковом заявлении не уточняется, гражданином какой страны он является.

Специалист якобы известен также под именами Алекс Тилов и Сабир Хатилов, он проживает в городе Сан-Бруно (штат Калифорния).

Федеральный суд в пятницу постановил, что Хатилову запрещено распространять каким-либо образом указанные файлы. Также он обязан сообщить о наличии у него всех носителей, на которых могут храниться принадлежащие Tesla данные.

В интервью газете The New York Post мужчина заявил, что не пытался похитить какую-либо информацию у Tesla, а также заверил, что непреднамеренно скопировал одну из папок в сервис Dropbox и не был осведомлен о ее содержимом.

«Я не знал, что там были 26 тыс. файлов», – отметил он.



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