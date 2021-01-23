 

Мнение: О разгадке поспешного возвращения Алексея Навального

23.01.2021, 5:56, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Скрывать это уже не получается даже при всей изворотливости кремлёвского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, за долгие годы службы выработавшего профессиональное умение не отвечать ни на один вопрос. Но теперь – всё. Амба!

Между прочим, источник – совсем не многажды оскандалившийся в прогнозах либеральный профессор Валерий Соловей. Околокремлёвский сливной бачок Телеграм-канал сообщил, что российский президент Владимир #Путин якобы уже объявил своему окружению, что в январе он примет решение о дате и способе ухода, а также о преемнике. То, о чём шептались по кухням и углам, возможно, свершилось. Главное политическое шоу ближайшего 12-летия, похоже, начинается.

И это многое объясняет. Как странное нежелание действующей власти оставить оппозиционера Алексея navalny Навального подальше за пределами России, пусть и в той же Германии, так и не менее страстное желание никому не известного блогера вернуться в РФ во что бы то ни стало. Даже ценой ареста и уголовного дела. Кстати, и сам показательный арест приведённая выше информация объясняет тоже: на междусобойчике не нужен тот, кто мог бы спутать карты.

Но разве мог Алексей #Навальный, по слухам, всё-таки связанный с одной из башен, конкурентной силовикам, упустить свой исторический шанс вмешаться в большой трансфер и поднять ставки?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Любовь Успенскую заподозрили в романе с экс-участником «Голоса» Леваном Кбилашвили

08.09 / Новый российский препарат помог снизить смертность от COVID-19 в пять раз

05.10 / Ростех разработает «сверхубойный» патрон для пистолетов

22.09 / Химчистка одежды от «Новичка» обойдётся Навальному в 5000 рублей

12.11 / Пожила и хватит? Не согласна – Личное мнение

31.08 / Мнение: Чекисты Путина оборзели в конец!

02.12 / «Изнасилование как метод пытки» – Сексуальные преступления в зоне военных действий на Донбассе

05.09 / След от месячных – Личное мнение

07.07 / Меньше да лучше: Крисси Тейген отдыхает в Мексике после удаления грудных имплантов

30.10 / Мнение: Естественный ход

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска