Мнение: О разгадке поспешного возвращения Алексея Навального

23.01.2021, 5:56, Разное

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Скрывать это уже не получается даже при всей изворотливости кремлёвского пресс-секретаря Дмитрия Пескова, за долгие годы службы выработавшего профессиональное умение не отвечать ни на один вопрос. Но теперь – всё. Амба!

Между прочим, источник – совсем не многажды оскандалившийся в прогнозах либеральный профессор Валерий Соловей. Околокремлёвский сливной бачок Телеграм-канал сообщил, что российский президент Владимир #Путин якобы уже объявил своему окружению, что в январе он примет решение о дате и способе ухода, а также о преемнике. То, о чём шептались по кухням и углам, возможно, свершилось. Главное политическое шоу ближайшего 12-летия, похоже, начинается.

И это многое объясняет. Как странное нежелание действующей власти оставить оппозиционера Алексея navalny Навального подальше за пределами России, пусть и в той же Германии, так и не менее страстное желание никому не известного блогера вернуться в РФ во что бы то ни стало. Даже ценой ареста и уголовного дела. Кстати, и сам показательный арест приведённая выше информация объясняет тоже: на междусобойчике не нужен тот, кто мог бы спутать карты.

Но разве мог Алексей #Навальный, по слухам, всё-таки связанный с одной из башен, конкурентной силовикам, упустить свой исторический шанс вмешаться в большой трансфер и поднять ставки?

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