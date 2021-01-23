 

Ученые обнаружили акульи зубы в окаменелости ящерицы-монозавра

23.01.2021, 5:54, Новости дня
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Ученые рассказали о результатах исследования найденной на территории Африки окаменелости ящерицы-монозавра, получившей название Xenodens calminechari. По мнению специалистов, у данного существа были зубы примерно такие же, как у акулы.

Ящерица жила примерно 66 миллионов лет назад, уточняют ученые. Она в буквальном смысле разрывала на части свою добычу, благодаря особенностям строения своих челюстей.

Также ученые определили, то потомками данной ящерицы-монозавра являются вараны, которых и сегодня можно встретить в живой природе. Судя по всему, их предок обитал в морской воде и мог соперничать с акулами. Причина вымирания этих диковинных существ пока неизвестна.



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