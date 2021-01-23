 

Способность к изучению иностранных языков оказалась наследственной

23.01.2021, 5:54, Новости дня
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ДНК определяет способность или неспособность человека к изучению иностранных языков, утверждают ученые из Вашингтонского университета. Этим и объясняется многоязычие в одних регионах и монолингвизм в других.

Исследователям удалось установить, что в ДНК за рабочую память отвечает седьмая хромосома FOXP2. Целый ряд генов определяет речевые особенности каждого человека.

Способность к изучению иностранных языков зависит от возможности устанавливать прочные связи между известными из родной речи словами и выражениями и незнакомой лексикой, которую приходится запоминать. Во многих случаях из-за генетических особенностей это становится слишком сложной задачей. Поскольку большинство людей, проживающих на конкретной территории, имеют генетические сходства, образуются целые сообщества, для которых удобно общаться исключительно на родном языке, или наоборот, использующие сразу несколько языков.



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