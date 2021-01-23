 

Глава ВОЗ назвал сроки поставки вакцин от коронавируса через механизм COVAX

23.01.2021, 5:32, Новости дня
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Поставка вакцин от коронавируса посредством международного механизма COVAX может начаться в феврале, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Гебрейесус сообщил о подписанном COVAX соглашении с американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech о поставке «до 40 млн доз их вакцины от COVID-19». Также ожидается, что в первом квартале 2021 года будут получены около 150 млн доз вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.

«Учитывая эти сообщения, COVAX мог бы начать доставку доз в феврале, если мы сможем завершить заключение соглашения с Pfizer и BioNTech, а также включение вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета в список препаратов для экстренного применения», – приводит ТАСС слова Гебрейесуса.

Ранее сообщалось, что по состоянию на вторую декаду января в мире вакцинировалось более 40 млн человек и более 95% доз вакцин распространялось среди населения только десяти стран. Среди них США (12 млн доз), Китай (10 млн доз), Великобритания (4 млн), Израиль (более 2 млн), а также ОАЭ, Италия, Россия, Германия, Испания и Канада.



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